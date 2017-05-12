В Нидерландах открыли один из крупнейших в мире ветропарков

Новая станция Gemini, расположенная в Северном море в 85 км от побережья северной провинции Нидерландов Гронингена, введена в эксплуатацию. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе ветропарка.

Строительство велось с 2015 года. Стоимость проекта оценивается в €2,8 млрд .

Парк Gemini - результат сотрудничества канадской компании по производству возобновляемой энергии Northland Power, производителя ветряных турбин Siemens Wind Power, голландского морского подрядчика Van Oord и компании по переработке отходов HVC. Комплекс занимает 68 кв. км и насчитывает 150 турбин.

Станция способна производить 600 МВт энергии и будет поставлять ее в 785 тыс. домохозяйств. Предполагается, что через 15 лет парк сможет производить 2,6 ТВт ежегодно, 13% от общего объема возобновляемой энергии в стране, и обеспечить электричеством 1,5 млн людей, которые проживают в трех северных провинциях Нидерландов.

По словам исполнительного директора Gemini Маттиаса Хаага (Matthais Haag), новый ветропарк внесет значительный вклад в достижение Нидерландами целей устойчивого развития, снижая ежегодные выбросы углекислого газа на 1,25 млн тонн.

В рамках энергетического Cоглашения об устойчивом росте (Dutch Energy Agreement), которое правительство Нидерландов заключило с бизнесом, профсоюзами, экологическими организациями, страна планирует получать 14% энергии из возобновляемых источников к 2020 году и 16% - к 2023. Это поможет сократить выбросы углекислого газа на 80% к середине века. Парк также предлагает свыше 500 рабочих мест, что удовлетворяет другой цели соглашения - обеспечить занятость 15 тыс. человек в сфере возобновляемой энергетики.

В России ветряная энергетика наименее развита. По данным российского "Системного оператора Единой энергетической системы", на 1 июля 2016 года суммарная мощность ветряных электростанций в стране составляет 10,9 МВт.

Однако, как предположил руководитель программы "Климат и энергетика" WWF Алексей Кокорин, через десять лет ситуация изменится: "Ветровые станции могут быть где-то даже убыточными сейчас. Но, если в это не вкладываться сейчас, в будущем, когда они станут выгодными, мы останемся далеко позади". По словам специалиста, от развития возобновляемой энергетики зависит, удастся ли странам достичь целей Парижского соглашения и предотвратить повышение температуры более чем на два градуса.

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