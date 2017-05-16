В Воронеже выбрали лучшие молодежные экологические проекты

В бизнес-инкубаторе Воронежского государственного технологического университета завершился молодежный научный конгресс "Россия. Экология. Энергосбережение". Студенты российских вузов представили практические разработки в области энергосбережения, промышленной и бытовой экологии. У некоторых из молодых авторов эти проекты лежат в основе дипломной работы или магистерской диссертации.

Экспертная группа, которая оценивала проекты, включала в себя, в том числе, представителей Минэнерго и Минобороны, посольства Швейцарии в РФ, а также немецкой компании Vaillant, производящей отопительное оборудование для более чем 60 стран. За десять минут конкурсантам нужно было дать описание своей разработки, объяснить жюри ее новизну и актуальность проблемы, которую она решает. Несмотря на то, что номинаций было всего четыре, тематика конкурсных работ оказалась очень разнообразна: от промышленного использования свалочного газа до энергоэффективности зданий в Арктике.

В номинации "Экология и энергосбережение в ЖКХ" победили проекты студентов ВГТУ. Второе место занял Артем Тогушов, представивший сравнительный анализ экономической эффективности возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в системах отопления и горячего водоснабжения. Третье место получили Максим Манохин, Денис Савушкин и Сергей Бачыло, разработавшие собственную схему обращения с твердыми коммунальными отходами. Первое место осталось не занято.

Лауреатами в номинации "Строительство и ЖКХ" стали Дмитрий Лобанов, представивший систему персональной вентиляции в офисных помещениях (третье место) и Андрей Карманов, предложивший покрытие с применением вторичных ресурсов (второе место). Первое место досталось студентам из СГТУ имени Гагарина, предложившим ресурсосберегающую технологию переработки полимерных отходов в стройматериалы.

В номинации "Промышленность и ТЭК" третье место получила Татьяна Башарина, разработавшая элементы гибридной системы локальной термостабилизации на основе микроканальных теплообменников и термоэлектрических преобразователей. Второе место принадлежит архангельской команде Северного федерального университета имени Ломоносова: Сергею Стрелкову, Арине Холоповой, Михаилу Комаревцеву и Денису Яркову, рассмотревшим в своей работе использование гибридных энергоустановок на северо-западе России в Арктической зоне. Победителем стал Александр Строкин, предложивший энергосберегающую технологию ремонта асфальтобетонных покрытий.

Победителями номинации "PR-проекты в области экологии, энергосбережения и экологического строительства" стали Татьяна Бузина, Любовь Бушмина, Юлия Зуева, выступившие с проектом "Digital-продвижение инновационной технологии" (второе место), Роман Шепс и Сергей Яременко (первое место); их проект назывался "Народный институт". Специальный приз также получила Надежда Никулина из Воронежского института ГПС МЧС России, рассказавшая об использовании отходов нефтехимии для получения древесных стройматериалов.

"В советские годы нужно было осваивать ресурсы любой ценой. Сегодня мы живем в другую эпоху, когда сохранение природы равноценно задаче промышленного развития. Сейчас идет становление рынка промышленной экологии и практической экологии. Экологические проблемы решать нужно в промышленном масштабе", - сказал, обращаясь к студентам, член жюри, исполнительный директор общественной организации "Зеленая Арктика" Андрей Иванов.

О мероприятии

Конгресс организован компанией "Системный Консалтинг" и проводится второй раз при поддержке министерств экономического развития, энергетики, образования и науки, строительства и ЖКХ, фонда "Сколково" и посольства Швейцарии в РФ.

Цель конгресса - отбор наиболее полезных и потенциально рентабельных научных разработок молодежи в области энергосбережения, циклического использования ресурсов в промышленности и производства недорогой чистой энергии.

Следующие отборочные этапы конкурса пройдут в Уфе и Томске. Финал состоится в декабре 2017 года в Сколково. Авторам лучших проектов будет предложена стажировка на производственных объектах Vaillant Group. Кроме того, они смогут в 2018 году посетить Швейцарию, которая реализует в России программу поддержки энергетических инноваций.

Материал предоставлен проектом "+1".