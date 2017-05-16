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Смена пищевых привычек снижает траты на медобслуживание

Социальная ответственность
16 мая, 13:23 UTC+3

В Пенсильвании больные диабетом бесплатно получают здоровую пищу

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Материал из 1 страницы
© Валерий Шарифулин/ТАСС

Изменение пищевых привычек у населения США принесло бы экономию для государственного бюджета, сократив расходы на здравоохранение. Затраты, связанные только с лечением диабета в стране, составляют $240 млрд в год. Говорится на сайте радиостанции NPR.

Каждая вторая смерть (около тысячи смертей в день) от сердечных болезней, инсульта и диабета второго типа в США связана с плохим питанием. Это связано с круглосуточной доступностью дешевой еды, насыщенной жирами, сахаром и солью, отмечается на сайте радиостанции.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число людей с диабетом возросло со 108 млн в 1980 году до 422 млн в 2014 году. Это заболевание является одной из основных причин слепоты, почечной недостаточности, инфарктов, инсультов и ампутации ног. К 2030 году, по прогнозам, диабет будет занимать седьмое место среди причин смертности населения планеты.

NPR приводит историю американца Тома Шиковича, который из-за диабета лишился пальца на ноге. За ампутацией последовал дорогостоящий курс инъекций для того, чтобы нейтрализовать инфекцию. Инфекции нижних конечностей широко распространены среди больных диабетом второго типа из-за нарушений кровотока, особенно если болезнь вовремя не взяли под контроль.

В медицинских учреждениях мужчина провел месяц, что обошлось ему в $23 тыс., в результате чего он лишился всех своих сбережений. Кроме того, лечение не избавило мужчину от старых проблем, вызванных нездоровым питанием: 45 кг лишнего веса, гипертонии, нарушения работы почек и нервной системы.

"Я часто заходил в Burger King и McDonald's или покупал готовый замороженный обед", - признался Шикович. 

Решив, что пришло время для перемен, Том Шикович присоединился к программе "Вкусная аптека" (Food pharmacy), которая впервые была запущена в медицинской компанией Geisinger в сотрудничестве с Банком еды центральной Пенсильвании. 180 пациентов - участников пилотного проекта - еженедельно получают здоровую пищу бесплатно.

"Аптека" похожа на обычный продовольственный магазин, где пациенты получают консультацию квалифицированного диетолога и инструкции по приготовлению полезных для здоровья блюд. По словам президента и генерального директора Geisinger Дэвида Фейнберга, успешное лечение одного пациента c помощью здорового питания экономит до $24 тыс. в год, и число участников эксперимента может быть увеличено. 

За год участия в программе Том Шикович потерял около 20 кг веса, а его кровяное давление снизилось настолько, что врачи собираются сократить дозировку лекарств, если тенденция сохранится. Он рассказал, что подниматься по лестнице и ходить на прогулку с невестой ему стало намного проще. 

Митеш Патель, врач и доцент кафедры медицинского менеджмента в бизнес-школе Wharton называет современную систему здравоохранения "реактивной". "Мы ждем, пока люди заболеют, и тратим уйму ресурсов на то, чтоб им стало лучше", - говорит он, добавляя, что медицина будущего может стать намного эффективнее и дешевле, сделав своей целью предотвращение болезней. Патель обращает внимание на то, что программа Food Pharmacy снабжает полезной едой не только пациентов, но и членов их семей, что способствует укоренению здоровых пищевых привычек. 

"На наше поведение сильно влияют люди вокруг нас, - говорит Патель. - Если на здоровое питание переходит вся семья, шансы на выздоровление значительно увеличиваются". 

Проблемы, с которыми сталкиваются американцы, актуальны и для России. Страна занимает четвертое место в мире по количеству людей с диагнозом "сахарный диабет" после Индии, Китая и США.

С 2013 по 2015 год число зарегистрированных больных в стране увеличилось на 23%, достигнув 825 868 человек (однако связано это может быть и с ростом выявляемости заболевания). По данным ФИЦ питания и биотехнологии, ожирением, которое в 44% cлучаев является причиной сахарного диабета, страдает каждый пятый россиянин; кроме того, проблемы с избыточной массой тела наблюдаются у 20% детей.

Материал предоставлен проектом "+1".

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