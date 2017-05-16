Проблемы слепоглухих обсудят в Москве

Международная конференция "Наука о слепоглухих: соединяя нити знаний" пройдет в Москве 18-19 мая в отеле Марриотт Москва Гранд (ул. Тверская, д.26/1). В первый день состоится заседание членов Ассоциации исследователей проблем слепоглухих - независимых исследователей, преподавателей дефектологических и педагогических вузов. Мероприятие организует фонд поддержки слепоглухих "Со-единение". Об этом сообщается на сайте организации.

На общей конференции 19 мая обсудят диагностику заболевания, тенденции и перспективы нарушений слуха и зрения у взрослых и детей в России, реабилитацию слепоглухих людей, инклюзивный театр как средство общения, развитие искусства, доступного для людей с одновременными нарушениями зрения и слуха. Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте фонда.

Один из основных вопросов конференции: как подготовить специалистов, которые смогут работать со слепоглухими.

"В Москве таких специалистов единицы, в других регионах нашей страны их не существует вовсе. Несмотря на уникальный опыт, наработанный российскими экспертами и который в настоящий момент широко используется во всех странах Запада, в регионах помощь и поддержку лицам с одновременным нарушением зрения и слуха, особенно в детском и подростковом возрасте, оказывать некому", - отмечают организаторы.

Слепоглухота - это инвалидность, вызывающая особые проблемы, отличные от тех, которые порождаются отдельно слепотой или глухотой. К данным проблемам, в первую очередь, относятся трудности в общении с окружающими людьми, во взаимодействии с окружающим миром, в доступе к информации.

К инвалидности среди детей может приводить генетическое заболевание - синдром Ушера. Пожилые могут потерять зрение и слух в результате травм или инфекций. С 2014 по 2017 годы фонду "Со-единение" удалось выявить 3335 слепоглухих жителей России. До этого в стране подобная статистика не собиралась.

Многие слепоглухие люди в России обречены на существование в специальных учреждениях. Некоторых отправляют в психоневрологические интернаты, хотя люди ментально здоровы, могут работать, заниматься творчеством. Фонд помогает подопечным получить образование, работу, развивает доступную городскую среду, продвигает исследования слепоглухоты, разработку инновационных отечественных ассистивных технологий.

Материал предоставлен проектом "+1".