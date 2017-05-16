Фонд "Арифметика добра" провел 25 тыс. уроков для выпускников детских домов

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Сотрудники благотворительного фонда "Арифметика добра" подсчитали, что к маю 2017 года по образовательной программе "ШАНС" для подопечных детских домов было проведено более 25 тыс. уроков. Занятия по 11 школьным дисциплинам проходят индивидуально в онлайн формате. Помимо общеобразовательной программы ученикам доступны тренинги, направленные на развитие личных качеств и мотивации. Об этом "+1" сообщили в пресс-службе фонда.
В рамках программы проводится около 200 уроков в день. В программе участвуют более 540 детей из 82 детских домов в 27 регионах. "Это масштабы работы среднестатистической средней школы", - рассказала директор отдела по привлечению средств "Арифметики добра" Анастасия Ложкина. В фонде отмечают, что рост числа уроков начался в апреле из-за подготовки детей к выпускным экзаменам: по сравнению с мартом количество уроков выросло на 14%.
По статистике, около 80% выпускников детских домов не поступают в высшие учебные заведения из-за отсутствия подготовки и низкого качества образования.
"На сегодняшний момент основная задача нашей программы - успешная сдача экзаменов подопечными. Но в будущем мы видим одним из важных направлений развития постинтернатное сопровождение выпускников, так как запрос на продолжение обучения есть и после окончания школы", - рассказала "+1" руководитель образовательной программы Юлия Иванычева.
Фонд "Арифметика добра" в 2014 году учредил бизнесмен и отец 23 детей (из которых 19 приемные) Роман Авдеев. У фонда также есть программа для будущих родителей "Азбука приемной семьи", инициатива для развития бытовых навыков сирот "Компас", консультационный центр для семей "Всегда рядом" и школа приемных родителей "Формула семьи".
Число детей-сирот в России с 2013 года снизилось в два раза, заявила в ноябре 2016 года вице-премьер Ольга Голодец. В министерстве образования сообщили, что всего в стране 481,9 тыс. детей без попечения родителей.
По словам Голодец, это связано с высокими показателями по устройству детей в приемные семьи. Самые успешные результаты, по словам Голодец, в Хакасии и Ямало-Ненецком автономном округе. В двух регионах не было зарегистрировано сирот, речь идет о Чечне и в Ингушетии. Однако она отметила, что три региона не освоили бюджетные средства на закупку жилья для сирот: это Москва, Санкт-Петербург и Севастополь.
Организация SOS Children's Villages со ссылкой на Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) сообщает, что всего в мире около 140 млн сирот. Из них 124 млн детей и подростков не посещают школу.
Материал предоставлен проектом "+1".