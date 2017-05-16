Развитие Интернета может увеличить количество космического мусора

Обеспечение человечества беспроводным интернетом может привести к двукратному увеличению случаев аварий в космосе. Запуск тысяч новых спутников, которые необходимы для глобального покрытия, приведет к росту столкновений и накоплению опасного космического мусора на орбите. К такому выводу пришли авторы совместного исследования Саутгемптонского университета и Европейского космического агентства (European Space Agency, ESA). О результатах исследования пишет The Guardian.

Для оценки возможных последствий такого роста орбитального трафика старший преподаватель кафедры аэрокосмической инженерии Саутгемптонского университета Хью Льюис смоделировал развитие ситуации в космосе через 200 лет. Исследователь пришел к выводу, что рост орбитального трафика может на 50% увеличить число столкновений между спутниками. Это, в свою очередь, приведет к увеличению объема космического мусора и новым столкновениям с ним.

ESA, которое финансировало исследование, попросило все компании, планирующие запуск спутников, которые должны объединиться в так называемое орбитальное "созвездие" для раздачи интернета, предусмотреть возможность возвращать спутники на малые высоты после завершения их миссий, чтобы они сгорали в атмосфере Земли. Они также должны иметь возможность разряжать все батареи и освобождать топливные баки для предотвращения взрывов.

Среди тех, кто работает над созданием единой интернет-сети - корпорации Google, SpaceX, Boeing и Samsung. Первые запуски запланированы на 2018 год. Как пишет Guardian, компаниям потребуется примерно в три раза больше спутников, чем используются сейчас.

Согласно планам SpaceX, спутники будут выведены на 83 околоземных орбиты на высоте от 1110 км до 1325 км. Первые 800 спутников будут обеспечивать повсеместный доступ к интернету на территории США и в Пуэрто-Рико. Вес одного спутника - 386 кг.

В международных правилах управления космическими полетами есть требования о том, чтобы операторы удаляли объекты с низкой околоземной орбиты в течение 25 лет после завершения их миссии. Однако, как пишет портал Space.com, только 60% аппаратов действительно ликвидируют.

Даже маленькие куски мусора в космосе являются опасными, так как они движутся со скоростью более 320 тыс. км в час. При таких условиях удар гайки или болта сопоставим с ручной гранатой, а твердый кусок краски - с выстрелом оружия 22 калибра. При этом каждое столкновение объектов влечет за собой новые столкновения из-за появляющихся осколков.

По данным ESA, в космосе сейчас около 18 тыс. объектов размером более 4 дюймов (10 см). Из них только 1100 являются неповрежденными и работающими спутниками. Кроме того, существует еще 750 тыс. так называемых летающих пуль размером около 0,4 дюйма (1 см) и около 150 млн фрагментов размером менее 1 мм.

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