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В Южной Дакоте не удалось скрыть утечку двух баррелей нефти

Социальная ответственность
16 мая, 17:52 UTC+3

Разлив произошел за несколько недель до того, как трубопровод Dakota Access официально ввели в эксплуатацию

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© Flickr/Lars Plougmann

Разлив двух баррелей сырой нефти зафиксировали в округе Спинк в Южной Дакоте 4 апреля. Топливо попало в окружающую среду с насосной станции, которая входит в состав трубопровода Dakota Access, за несколько недель до официального запуска системы. Об этом сообщает агентство Reuters. 

Департамент окружающей среды и природных ресурсов Южной Дакоты (Department of Environmental and Natural Resources) поместил краткую информацию об инциденте в специальную базу данных. Публиковать информацию на официальном сайте ведомства не стали, так как, по словам представителей департамента, зону разлива быстро очистили, и нефть больше не создает угрозы для водоснабжения.

Место разлива находится в 160 км от озера Оахе. В 2016 году там проходили массовые забастовки индейцев сиу против строительства. Трубопровод Dakota Access проходит почти по всей территории США от штата Северная Дакота до Иллинойса. Маршрут нефтепровода длиной 1,2 тыс. миль (более 1,8 тыс. км) пересекает водные пути, в том числе реку Миссури.

Индейцы опасались, что в случае повреждения труб нефть попадет в систему водоснабжения. Строительство также затрагивало священные земли и захоронения племен. 

Тогда директор компании Energy Transfer Partners, занимающейся строительством Dakota Access, Келси Уоррен в сюжете PBS заверил, что утечки невозможны. По словам индейцев, инцидент доказывает обратное. "Это то, о чем мы предупреждали все время: утечки и разливы нефти", - заявил глава племени сиу Дейв Аршамбо II (Dave Archambault II). 

Администрация экс-президента США Барака Обамы в 2016 году остановила строительство нефтепровода и объявила, что рассмотрит альтернативные маршруты. Однако 28 марта 2017 года действующий президент США Дональд Трамп подписал указ о возобновлении строительства. Как передает Reuters, нефтепровод планировалось ввести в эксплуатацию в мае.

Материал предоставлен проектом "+1".

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