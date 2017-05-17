Бельгийские химики совместили очистку воздуха с производством топлива

Бельгийские ученые из Левенского и Антверпенского университетов научились производить энергию, при этом очищая воздух. Как пишет сайт The Next Web, они разработали прибор, с помощью которого из загрязненного воздуха вырабатывается водород.

Прибор состоит из двух отделений, разделенных между собой мембраной, которая изготовлена из наноматериалов. Находящиеся внутри мембраны катализаторы способствуют образованию водорода под воздействием солнечного света из ряда загрязняющих веществ, часто попадающих в воздух. Таким образом, объясняют ученые, с одной стороны в "водородную фабрику" поступает загрязненный воздух, с другой выходит полученный из загрязнителей водород.

Размер приспособления - всего лишь несколько квадратных сантиметров, но глава исследовательской команды профессор Сэмми Вербрюгген говорит, что намерен масштабировать его и для промышленного применения.

"Мы также работаем над улучшением наших материалов, чтобы более эффективно использовать свет для проведения реакции", - сказал он.

Промышленное использование новинки позволит производить водород для транспорта, использующего этот газ в качестве топлива. В марте 2017 года в Германии было объявлено о скором запуске поезда Alstom на водородном топливе; он начнет работать на регулярных пассажирских маршрутах уже в следующем году после завершения испытаний в Германии и Чехии. Как отмечается в сообщении Alstom, водород является чрезвычайно чистым топливом - единственным "выбросом" от него является вода.

Правительство Японии намерено к 2030 году довести в стране число автомобилей, использующих водород в качестве горючего, до 800 тыс. Сейчас власти стремятся к тому, чтобы к 2025 году снизить цену на водородный автомобиль с нынешних 7 млн иен (более $63 тыс.) до примерно 2 млн иен - около $18 тыс. Также Япония планирует вчетверо увеличить количество водородных заправок. В ближайшие десять лет предполагается создать сеть из 320 таких станций.

В США аналогичная разработка создана для преобразования углекислого газа в угарный, который также может использоваться в качестве источника энергии. Команда из Индианского университета в США, пытавшаяся повысить эффективность солнечной батареи, синтезировала молекулу, которая позволила сократить энергозатраты на производство угарного газа.

Соединение представляет собой комплекс из нанографена и рения, "склеенных" между собой органическим соединением бипиридилом. На данный момент оно требует наименьшего количества энергии для преобразования молекулы CO2 в молекулу угарного газа.

Материал предоставлен проектом "+1".