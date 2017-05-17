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Ученые: морские травы способны очищать воду от бактерий

Социальная ответственность
17 мая, 18:12 UTC+3

Исследователи надеются, что ценные свойства водорослей помогут сохранению экосистемы

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Материал из 1 страницы
© Рixabay/jprohaszka

Морские травы убивают бактерии, опасные для морских экосистем и человека. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Science.

Международная группа ученых во главе с Джолиа Ламб, специалистом центра Atkinson Center for a Sustainable Future Корнеллского университета, обследовала более 8000 кораллов вблизи небольших рифовых островов в архипелаге Спермонд в Индонезии. Заболеваемость организмов, которые росли рядом с морскими травами, оказалась в два раза ниже.

Ученые установили, что экосистемы морских водорослей - губки, двустворчатые моллюски и другие фильтраторы (водные животные, питающиеся мелкими планктонными организмами) - способны уничтожать до половины вредоносных бактерий. В воде, собранной внутри травянистых лугов, в частности, содержится в три раза меньше энтерококков (бактерии, вызывающие многие инфекции). 

Ученые отмечают важность нового открытия в условиях, когда океан становится все более грязным. Концентрация энтерококков у берегов островов в десять раз превысила уровень, рекомендуемый Агентством по охране окружающей среды США (United States Environmental Protection Agency, EPA). В ходе исследования кораллов ученые заболели дизентерией.

Ученые надеются, что открытые свойства обеспечат сохранность морских трав - луга ежегодно сокращались на 7% с 1990 года. "Надеемся, что исследование даст четкий сигнал о пользе растений для человека и морских экосистем", - отметила Ламб. 

Согласно индексу здоровья океана, 80% мусора попадает в океан с суши, 20% или 636 тыс тонн в год - с морских судов. 60%-80% морского мусора - это пластик. Ежегодно в океан сбрасывается 8 млн тонн этого материала.

Индекс здоровья океана

Индекс здоровья океана (Ocean Health index) показывает уровень загрязненности мирового океана. Его составляет экологическая организация Conservation International совместно с учеными из ряда университетов США.

Материал предоставлен проектом "+1".

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