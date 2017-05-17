Жители Нигерии протестуют против строительства автомагистрали

Места проживания нигерийской общины Экури на территории национального парка Кросс Ривер, оказались под угрозой. По их землям планируется провести шестиполосное шоссе длиной 260 км и стоимостью $2,6 млрд. О проблеме рассказывает агентство AFP.

Автомагистраль должна соединить город Калабар (региональный центр штата Кросс Ривер) и новый глубоководный порт со штатом Бенуэ, расположенным к северу.

Проект предполагает вырубку дождевого леса на участке шириной 20 км, вызывая недовольство защитников природы. Начало проекту было положено в 2015 году, однако до сих пор благодаря конфликтам его сторонников и противников в органах власти и сопротивлению местных жителей, к строительству на территории парка еще не приступили.

В Нигерии дикая природа деградирует из-за строительства, вырубки лесов и браконьерства. В то же время национальный парк Кросс Ривер, расположенный на юго-востоке страны, является самым большим лесом страны и местом обитания редких видов, таких как африканский слон и горилла.

"Наши отцы и деды жили в этом лесу до нас, и мы ценим свое наследство. Оно дает нам все, что нужно для жизни", - говорит Мартин Эгот, представитель общины Экури, проживающей в национальном парке. Он рассказал, что в начале 2016 года бульдозеры уже подбирались к лесу. Жителям удалось заставить их уйти, однако урожай - какао, маниок, овощной банан - оказался уничтоженным.

Другие общины, напротив, горячо поддерживают строительство, веря, что вместе с автомагистралью в их жизнь придут блага цивилизации. "У нас нет хороших дорог, чистой воды, электричества, мы очень страдаем", - говорит Глори - жительница деревни Обунг. - Это шоссе нам поможет".

По мнению Общества охраны дикой природы (Wildlife Conservation Society), строительство на территории парка положит начало дальнейшей вырубке лесов. На их месте появятся плантации для производства пальмового масла и других культур. Одной из компаний, которая может быть в этом заинтересована, является сингапурский производитель пальмового масла Wilmar, которую экологические активисты подозревают в нелегальной деятельности на заповедной территории. Также они отмечают, что в парке много ценных пород дерева; если вырубка будет разрешена, это принесет немало денег.

Главный сторонник проекта, губернатор штата Бен Айаде, настаивает на том, что строительство шоссе станет для штата и всей страны источником экономических выгод. "Как иначе будет развиваться штат, как продолжать выплату зарплат, как управлять демографией, когда 80% населения - моложе 35 лет?" - заявил он в марте.

Ответом ему стали 350 тыс. подписей против строительства, отправленных президенту Нигерии Мухаммаду Бухари, который приостановил проект для проведения оценки возможного экологического ущерба. После бурных обсуждений путь пролегания шоссе был изменен, чтобы не затрагивать районы жизни местных племен и ареалы редких растений и животных.

Новый план также предусматривает сужение 20-километрового коридора, однако шоссе по-прежнему проходит по территории парка, что экологи считают неприемлемым. Окончательно судьба проекта должна решиться в течение ближайших недель.

В истории известны прецеденты, когда протесты местных жителей и международных экологических организаций приводили к отмене потенциально опасных проектов. Так, в марте канадская нефтяная компания Pacific E&P объявила, что уйдет с территории в амазонских джунглях, которую занимают так называемые неконтактные перуанские племена.

Поводом для решения компании стали многолетние протесты со стороны международной правозащитной организации Survival International и нескольких перуанских организаций по защите прав коренного населения. В официальном письме Pacific E&P объяснила, что не намерена вести деятельность, которая идет вразрез с целями устойчивого развития и нарушает права человека.

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