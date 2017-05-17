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Европейский университет в Санкт-Петербурге проведет конкурс "Чистая Энергия"

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17 мая, 18:40 UTC+3

На мероприятии будут представлены научные работы, проекты и публикации по устойчивому развитию

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Материал из 1 страницы
© Wikipedia/Maggie Chou

Исследовательский центр энергетической политики Европейского университета в Санкт-Петербурге проведет конкурс "Чистая Энергия 2017". Цель мероприятия - привлечь внимание к проблеме устойчивого развития и дисбалансу интересов между развитием экономики и сохранностью природных ресурсов. Конкурс приглашает участников и партнеров. Заявки принимаются с мая по сентябрь 2017 года. Об этом "+1" сообщили в пресс-службе университета.

Конкурсанты могут попробовать себя в трех номинациях. Первая - "Медиа", где будут выбраны лучшие публикации про российские проекты в сфере "чистой" энергетики, климата или энергоэффективности. В номинации "Наука" будут соревноваться студенты и аспиранты со своими докладами по заявленным темам.

В номинации "Бизнес" представят уже существующие проекты по повышению энергоэффективности, внедрению чистых технологий, возобновляемой энергетики и управления отходами. Жюри начнет работу в октябре 2017 года, а награждение победителей состоится в ноябре во время проведения конференции "Чистая Энергия 2017" в Санкт-Петербурге.

Основными направлениями мероприятия будут обсуждение изменения климата и роль России в международной климатической повестке, привлечение долгосрочных инвестиций в новые энергоэффективные и "зеленые" технологии, "чистую" энергетику, вопросы переработки отходов и управление проектами.

"В качестве потенциальных партнеров мы рассматриваем все компании, принимающие участие в Российском партнерстве за сохранение климата и интересующиеся данной инициативой крупного бизнеса, призванной объединить усилия в вопросах перехода на качественно новый этап развития экономики одновременно с заботой о сохранении окружающей среды", - сообщили в пресс-службе.

Партнеры могут предложить любую форму участия - от учреждения и финансирования номинации до экспертного участия в работе отборочной комиссии и жюри конкурса. 

По данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), к 2030 году доля возобновляемой энергии в общем энергопотреблении может составить 11,3%. Ранее, как пишет Financial Times, официальные прогнозы составляли 5%.

В России, правительству, по оценкам агентства, предстоит найти $15 млрд для строительства ветряных турбин и других объектов инфраструктуры, которые позволили бы реализовать "зеленый" потенциал страны. В настоящий момент нефтегазовая промышленность приносит России примерно 15% ВВП, 35% доходов в федеральный бюджет и 60% доходов от экспорта.

Исследование IRENA установило, что спрос на традиционные источники энергии к 2050 году значительно увеличится: до трети от нынешнего уровня. Ресурсы, которые имеют высокие издержки производства, больше не будут использоваться. Природный газ может стать "мостом" для более широкого использования возобновляемых источников энергии.

Материал предоставлен проектом "+1".

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