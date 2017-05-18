Женщинам в Танзании раздадут "энциклопедии" на солнечных батареях

Немецкое социальное предприятие URIDU и министерство здравоохранения Танзании используют MP3-плеер на солнечных батареях для обучения неграмотных женщин в сельских районах страны, сообщает интернет-издание The Next Web.

"Каждые шесть секунд в мире умирает ребенок в возрасте до пяти лет. Большинство этих смертей легко предотвратить. Мы можем спасти миллионы жизней, дав неграмотным матерям медицинские знания", - говорится на сайте компании.

Прибор, получивший название MP3forLife Player, содержит ответы на 400 вопросов о здоровье, питании, планировании семьи, уходе за детьми, безопасности труда. "Предполагается, что женщины будут прослушивать аудиозаписи в небольших группах. Такой подход объединит их и даст возможность обсудить материал", - комментирует Фелиситас Хейне, психолог и основатель URIDU.

Информация для записи была собрана и переведена для жительниц Танзании при содействии 10 тыс. волонтеров из 100 стран. Выдаваться нуждающимся женщинам они будут через сотрудников различных НКО в Танзании. В URIDU считают просвещение женщин одним из ключевых способов борьбы с бедностью.

"Мы хотим подарить сельским женщинам базовые знания, а также воспитать в них командный дух. С женщин начинаются положительные изменения в их странах. Там, где женщины получают возможности реализовать себя, появляется прогресс. Улучшаются здравоохранение и образование, стабилизируется численность население, растет экономика", - резюмирует Хейне.

По данным ЮНЕСКО за 2015 год, доля грамотного населения Танзании составляет 80,3%. Однако среди женщин этот показатель составляет 75,9%, что на 9% ниже, чем у мужчин.

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