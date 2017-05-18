Нанотехнология позволит сэкономить на перевозке образцов крови

Команда ученых НИТУ "МИСиС" и химического факультета МГУ имени Ломоносова разработала новый способ доставки образцов крови и других биологических жидкостей на любые расстояния для проведения лабораторных анализов. Об этом говорится в пресс-релизе МИСиС.

Способ аналогичен уже существующей технологии получения сухих пятен крови, которая уже зарекомендовала себя при скрининге новорожденных. Ученые считают, что в ближайшем будущем он может вытеснить традиционные методы взятия проб и массово использоваться для выявления таких опасных инфекций, как ВИЧ, гепатит и туберкулез.

Для получения образцов крови или сыворотки используют специальные шприцы-пробирки, которые при низкой температуре доставляют в лаборатории в специальных контейнерах. Нарушение температурных или временных условий доставки и хранения образцов может привести к неправильному результату. К тому же этот метод дорого стоит: например, при вспышке сибирской язвы на Ямале в 2016 году - стоимость оперативной доставки биоматериала в московскую лабораторию составила несколько миллионов рублей.

Среди слабых сторон получения сухих образцов крови, применяемого при скрининге новорожденных, исследователи назвали тот факт, что для сбора материала требуются специальные целлюлозные карточки, которые в России не производятся, а также дорогое оборудование для получения и анализа образцов.

"Кроме того, трудность использования таких носителей для количественного анализа крови животных и человека обусловлена неравномерностью ее растекания на носителе и-за сложной структуры целлюлозы, что сильно искажает результаты анализа", - объясняет старший научный сотрудник кафедры функциональных наносистем МИСИС, к.х.н. доцент Александр Осипов.

Чтобы решить задачу, ученые заменили целлюлозу специально подготовленным пористым неорганическим материалом, содержащим наночастицы металлов. Состав и форму поглотителя подобрали таким образом, чтобы кровь распределялась равномерно по всему объему, а при смывании анализируемые компоненты крови практически полностью переходили в раствор.

Как утверждают авторы проекта, новые образцы высыхают примерно вдвое быстрее, ускоряя процесс пробоподготовки. Для транспортировки в лабораторию карточка пересылается по почте, что сводит к минимуму расходы на перевозку. Стоимость самой карточки, даже при ручном мелкооптовом производстве, впятеро ниже импортной целлюлозной: 40 рублей против 180 рублей, и ее цена снизится при промышленном производстве.

Как отметила ректор НИТУ "МИСиС" Алевтина Черникова, "ученые университета уже ведут переговоры с ведущими российскими лабораториями, а также с несколькими крупными компаниями Юго-Восточной Азии, которые заинтересованы в применении новой системы как в медицинской диагностике, так и в ветеринарии". Основным партнером в испытаниях носителя образцов стал Федеральный центр защиты животных во Владимире.

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