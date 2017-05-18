Бум ветряной энергетики развивается в США

В первом квартале 2017 года в США установили 908 ветряных турбин общей мощностью 2 ГВт. В Американской ассоциации ветряной энергетики (American Wind Energy Association, AWEA) начало года назвали лучшим за последние восемь лет. Новые ветрогенераторы появились в штатах Род-Айленд, Северная Каролина, Орегон, Гавайи, Техас, Канзас. Об этом сообщается на сайте AWEA.

"Мы ввели в эксплуатацию в первом квартале 2017 года больше объектов, чем в течение трех последних кварталов в прошлом году", - заметил исполнительный директор AWEA Том Кирнан (Tom Kiernan). Количество реализованных проектов объясняется тем, что правительство США предоставляет налоговые льготы на производство объектов электроэнергетики с использованием возобновляемых источников энергии, строительство которых началось до 2019 года. Стоимость кредита сокращается ежемесячно на 20%.

"Каждая новая турбина сможет обеспечить полную занятость в течение всего срока своей службы - 44 года. Турбины, которые мы установили в эти три месяца, обеспечат работой американцев на 40 тыс. лет вперед", - рассказал Кирнан.

По данным AWEA, 99% ветровых электростанций построены в сельской местности, за аренду земли местным фермерам и владельцам ранчо выплачивается более $245 млн. "Фермеры многие годы выращивали здесь кукурузу, соевые бобы и пшеницу. Доходы от ветряной станции позволят семьям защитить себя от последствий ценовых колебаний, наводнений и засух", - рассказал Гораций Притчард (Horace Pritchard), один из 60 землевладельцев, участвующих в проекте в Северной Каролине.

Ветряная энергетика - одна из наиболее динамично развивающихся отраслей возобновляемой энергетики в США. Техас продолжает лидировать с 21 тыс. МВт установленной мощности. Вместе объекты способны обеспечить энергией около 5 млн домов.

Северная Каролина в 2017 году присоединилась к 40 штатам, которые развивают ветряную энергетику. Построенная в регионе ферма стала первым объектом на юго-востоке США за 12 лет.

В России из всех видов энергетики ветряная наименее развита. По данным российского "Системного оператора Единой энергетической системы", на 1 июля 2016 года суммарная мощность ветряных электростанций в стране составляла 10,9 МВт.

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