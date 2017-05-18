Экологи: проблему пластиковых отходов поможет решить бесплатный доступ к воде

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Более половины опрошенных англичан заявили, что готовы использовать многоразовые бутылки, если вода будет доступна в парках, магазинах, аэропортах и общественных местах. Такие результаты получили в ходе опросов экологическая благотворительная организация "Сохраним Великобританию чистой" (Keep Britain Tidy) и производитель фильтровальных кувшинов Brita UK. Об этом сообщает The Guardian.
Центр социальных инноваций при организации "Сохраним Великобританию чистой" призывает создать систему бесплатного водоснабжения на улицах Лондона и Бристоля. "Исследование показывает, что британцам нужен более широкий доступ к водопроводной воде. Возможность пополнять водой многоразовые бутылки позволит нам оставаться здоровыми, поможет сократить количество мусора на улицах, пляжах, в парках", - считает исполнительный директор организации "Сохраним Великобританию чистой" Эллисон Огден-Ньютон.
Специалисты также выяснили, что лишь четверть респондентов знает о том, что бары, рестораны и театры Англии, Шотландии и Уэльса по закону обязаны предоставлять бесплатную питьевую воду посетителям, хотя могут взимать плату за использование стакана.
Более трети респондентов продолжают покупать пластиковые бутылки в ресторанах, так как стесняются просить бесплатную воду. 71% респондентов некомфортно просить бесплатную воду, не совершая заказ.
Потребительская зависимость от одноразовых пластиковых бутылок увеличивает объемы мусора на улицах и вредит окружающей среде, считают эксперты. Согласно докладу комитета по окружающей среде Лондона, жители столицы используют 7,7 млрд пластиковых бутылок в год.
Только треть объема перерабатываются. 10% мусора, найденного в реке Темза, - пластиковые бутылки, такие данные опубликовала защитная организация Thames21. В среднем по стране перерабатывается менее половины пластиковых бутылок.
Материал предоставлен проектом "+1".