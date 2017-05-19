Индийский стартап собирает окурки

Индийские эко-активисты Наман Гупта и Вишала Канета начали борьбу с окурками в городах с помощью своей инициативы CODE. Компания предлагает универсальное решение для переработки сигаретных отходов. Они разделяют выкуренные сигареты на компоненты (бумагу, фильтр и остатки табака), а затем из полученных отходов производят удобрение. Об инициативе эко-активистов пишет портал Swachh India NDTV.

Особенностью своего начинания Гупта и Канета считают то, что у жителей есть большой стимул для сдачи окурков. Активисты предлагают вознаграждение в 700 рупий (около 600 руб.) за каждый килограмм сигаретных отходов или 80 рупий (около 70 руб) за каждые 100 грамм.

Гупта и Канета придумали CODE после выпуска из колледжа, где во время прогулок с друзьями они видели, сколько окурков оставляет группа за 4-5 часов. Однако никто из них не знал, как разумно распоряжаться отходами от сигарет. "Мы начали исследовать проблему и обнаружили, что ни одна организация в Индии ничего не занимается переработкой окурков, именно это подстегнуло нас начать что-то делать", - рассказал в интервью Indian Watch 23-летний Наман Гупта.

Стартап был запущен в 2016 году в городе Нойда. Предприниматели собрали около 500 кг сигаретных отходов. Основатели гарантируют, что каждый компонент оставшейся сигареты эффективно перерабатывается. Они принимают отходы от жителей и забирают их у продавцов сигарет и других торговцев, а потом пускают на переработку.

Тем, кто хочет постоянно массово собирать отходы, компания выдает контейнеры VBins специально для окурков от сигарет. Каждые 15 дней представитель компании будет забирать у владельца контейнера отходы.

Бумага и табак разлагаются путем компостирования, затем компост продают местным фермерам. Бюро индийских стандартов (BIS) отметило, что производимое CODE удобрение является безопасным. Фильтры от сигарет после обработки будут использовать для набивки игрушек, подушек и производства упаковочных материалов. Основатели компании гарантируют, что такой наполнитель тоже будет безопасен для потребителей.

Каждый год в Индии выбрасывается более 100 млрд сигаретных окурков. Сигареты изготавливаются с применением синтетического полимера - ацетата целлюлозы, который не поддается быстрому биологическому разложению. Для его полного разложения требуется около десяти лет.

По данным общественной организации Quit Smoking Community, курение и производство сигарет создает множество проблем для окружающей среды, среди них - обезлесение и выбросы, вызванные выращиванием табака и производства сигарет.

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