Отсутствие пыли усугубляет загрязнение воздуха

Атмосферная пыль, которую многие воспринимают как экологическую проблему, может препятствовать загрязнению воздуха над Китаем. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Nature Communications. Если количество пыли сокращается, на поверхность земли попадает больше солнечной радиации, что снижает скорость ветра. Отсутствие ветра приводит к повышенному загрязнению воздуха в густонаселенных районах Китая. По подсчетам ученых, снижение уровня пыли вызывает 13-процентное увеличение антропогенного загрязнения в регионе в зимний период.

"Есть два источника пыли: один - это Гоби, а другой - высокогорья северо-западного Китая, но мы обнаружили, что Гоби оказывает гораздо большее влияние", - рассказал в интервью BBC ведущий автор исследования Ян Ян (Yang Yang) из Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории (Pacific Northwest National Laboratory). Еще один автор исследования Линн Рассел заявила, что выбросы пыли могут ухудшить видимость, но они не так вредны с точки зрения качества воздуха, как многие полагают. По ее словам, многие жители Китая стараются проводить больше времени на свежем воздухе, когда не видят пыли, однако это может свидетельствовать о большей токсичности воздуха.

Авторы исследования также обратили внимание на предыдущую работу о взаимозависимости сокращения площади арктического морского льда и масштабного загрязнения воздуха в Китае в 2013 году. Ученые полагают, что обе теории вероятны. "Наше исследование имеет такой же механизм: ослабление ветров провоцирует большие загрязнения, и то, что стоит за этим, нуждается в изучении", - подчеркнул Ян в разговоре с BBC.

Исследователи говорят, что вопрос о том, как связано количество естественной пыли и антропогенное загрязнение, является актуальным не только для жителей Китая. Многие явления, которые ослабевают или усиливают загрязнение в Китае, характерны и для других регионов в мире, в том числе нескольких городов в США.

В 2013 году в столице Китая Пекине был зафиксирован рекордный уровень смога. Согласно индексу качества воздуха (AQI), степень его загрязненности в городе была максимально возможной и превысила отметку в 500 пунктов. С тех пор власти страны предприняли множество мер, чтобы нормализовать ситуацию. К примеру, власти ограничили использование угля. В ходе пятилетней программы по очистке воздуха Пекин стал первым городом в стране, где все электростанции работают на природном газе.Как сообщало агентство Синьхуа, 4 мая пекинский центр мониторинга окружающей среды объявил "голубое" предупреждение о надвигающейся песчаной буре к северу от Пекина. Концентрация загрязняющих частиц (взвешенных частиц PM10) достигла шестой категории опасности, означающей сильное загрязнение.

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