Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Отсутствие пыли усугубляет загрязнение воздуха

Социальная ответственность
19 мая, 14:07 UTC+3

Пыль препятствует попаданию на землю солнечной радиации, которая создает способствующее загрязнению воздуха безветрие

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Рxhere/Pexels

Атмосферная пыль, которую многие воспринимают как экологическую проблему, может препятствовать загрязнению воздуха над Китаем. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Nature Communications. Если количество пыли сокращается, на поверхность земли попадает больше солнечной радиации, что снижает скорость ветра. Отсутствие ветра приводит к повышенному загрязнению воздуха в густонаселенных районах Китая. По подсчетам ученых, снижение уровня пыли вызывает 13-процентное увеличение антропогенного загрязнения в регионе в зимний период.

"Есть два источника пыли: один - это Гоби, а другой - высокогорья северо-западного Китая, но мы обнаружили, что Гоби оказывает гораздо большее влияние",  - рассказал в интервью BBC ведущий автор исследования Ян Ян (Yang Yang) из Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории (Pacific Northwest National Laboratory). Еще один автор исследования Линн Рассел заявила, что выбросы пыли могут ухудшить видимость, но они не так вредны с точки зрения качества воздуха, как многие полагают. По ее словам, многие жители Китая стараются проводить больше времени на свежем воздухе, когда не видят пыли, однако это может свидетельствовать о большей токсичности воздуха.

Авторы исследования также обратили внимание на предыдущую работу о взаимозависимости сокращения площади арктического морского льда и масштабного загрязнения воздуха в Китае в 2013 году. Ученые полагают, что обе теории вероятны. "Наше исследование имеет такой же механизм: ослабление ветров провоцирует большие загрязнения, и то, что стоит за этим, нуждается в изучении", - подчеркнул Ян в разговоре с BBC.

Исследователи говорят, что вопрос о том, как связано количество естественной пыли и антропогенное загрязнение, является актуальным не только для жителей Китая. Многие явления, которые ослабевают или усиливают загрязнение в Китае, характерны и для других регионов в мире, в том числе нескольких городов в США.

В 2013 году в столице Китая Пекине был зафиксирован рекордный уровень смога. Согласно индексу качества воздуха (AQI), степень его загрязненности в городе была максимально возможной и превысила отметку в 500 пунктов. С тех пор власти страны предприняли множество мер, чтобы нормализовать ситуацию. К примеру, власти ограничили использование угля. В ходе пятилетней программы по очистке воздуха Пекин стал первым городом в стране, где все электростанции работают на природном газе.Как сообщало агентство Синьхуа, 4 мая пекинский центр мониторинга окружающей среды объявил "голубое" предупреждение о надвигающейся песчаной буре к северу от Пекина. Концентрация загрязняющих частиц (взвешенных частиц PM10) достигла шестой категории опасности, означающей сильное загрязнение.

Материал предоставлен проектом "+1".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Мы вышли из Райкина": жизнь и творчество артиста в воспоминаниях его коллег
Этому краю края не видно
Современное искусство на ярмарке в Париже
Инфографика
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Автомобили Tesla Motors
Фото
7
В заповеднике "Пасвик" открыли визит-центр
2
Более 100 тыс. пенсионеров освоили "Азбуку Интернета”
2
Названы самые экологичные российские офисы 2016 года
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
У "Мегафона" возникли проблемы со связью
2
Самый большой корабль Украины сломался сразу после ремонта
3
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
4
Госдума пригласит главу ФСБ для обсуждения вмешательства США в дела РФ
5
ОМОН не дал националисту Дацику сбежать из-под стражи в суде
6
Прокуратура Швеции прекратила расследование в отношении Ассанжа
7
Вирус ходит по планете: что известно о мировой кибератаке и чего ожидать дальше
Темы дня
Загрузка...
Реклама