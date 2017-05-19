Природоохранная организация составила рейтинг вредных для атмосферы пищевых производств

Международная некоммерческая природоохранная организация Совет по защите природных ресурсов (Natural Resources Defense Council) составила рейтинг вредных для атмосферы пищевых продуктов. В исследовании говорится, что после того, как потребление некоторых пищевых продуктов в США уменьшилось, негативное влияние на климат снизилось примерно на 10%. Сокращение потребления говядины принесло эффект, сопоставимый с исчезновением выхлопов от 39 млн автомобилей. Об этом пишет CNN.

Исследователи рассчитывали показатели на основе количества углекислого газа, вырабатываемого на килограмм продукта при его приготовлении или выращивании. В рейтинг попали говядина (26%), масло (12%), обезжиренное сухое молоко (10,40%), моцарелла, а также другие итальянские и американские сыры (10%), cвежая спаржа (9%), свинина (7%), курица (5%), обезжиренное молоко (3%) и йогурт (2%). В период между 2005 и 2014 годами американцы сократили потребление говядины, свинины, курицы и сухого молока.

Считается, что снижение потребления говядины позволяет сократить количество выбросов. Ситуация характерна и для других стран, где сокращается потребление таких продуктов, как молоко, свинина, креветки и кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. Однако загрязнение могло быть сокращено больше, если бы американцы не увеличили потребление других углеродоемких продуктов, таких, как сыр, йогурт и масло.

Несмотря на сокращение потребления говядины в течение последнего десятилетия, в 2014 году производство говядины повышало уровень загрязнения воздуха в США на 34%. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, страна является третьим по величине потребителем говядины и телятины на душу населения в мире, отставая лишь от Аргентины и Уругвая.

Ученые пришли к выводу, что сократить число выбросов могло бы не только большее сокращение потребления говядины, но и изменения в практике управления отраслями ее производства.

Большая часть крупного рогатого скота выращивают методом интенсивного откорма. Выращивание кормов (прежде всего кукурузы и сои) проводится с использованием большого количества удобрений и пестицидов, которые, в свою очередь, требуют значительных затрат ископаемого топлива. Альтернативные модели производства говядины, такие как интенсивный выпас скота, являются более экологичными. Более эффективное хранение и удаление навоза также может сократить выбросы метана.

Население США - 325 млн человек. По данным Vegetarian Times, 22,8 млн американцев следуют вегетарианской диете. Примерно 0,5%, или 1 млн из них - веганы, которые вообще не употребляют животных продуктов.

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