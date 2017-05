Ученые обнаружили 18 тонн пластика на необитаемом острове

Специалисты австралийского университета Тасмании (University of Tasmania) и британской благотворительной организации "Королевское общество защиты птиц" (Royal Society for the Protection of Birds) зафиксировали 18 тонн пластика на необитаемом коралловом острове Хендерсон в южной части Тихого океана. Объемы мусора превратили остров в крупнейшую свалку в мире. Детальное исследование ученые опубликовали на сайте Национальной академии наук. Об этом сообщает The Guardian.

Группа ученых под руководством специалиста института морских и антарктических исследований при университете Тасмании Дженнифер Лаверс (Jennifer Lavers) насчитала на побережье 38 млн единиц пластиковых отходов. По словам ученых, многие отходы удалось обнаружить не сразу. Часть мусора покрыта 10-сантиметровым слоем песка. Ежедневно океан выбрасывает на берег 13 тыс.новых объектов.

Хендерсон считается самым удаленным от континента островом в мире. Как призналась The Guardian Лаверс, увидев горы мусора, покрывающие остров, она потеряла дар речи: "Я полагала, что изолированность Хендерсона его спасет. Я ошиблась".

Особенно печально, по словам ученого, было видеть раков-отшельников, живущих в отходах. Специалисты обнаружили более сотни особей в бутылочных крышках и таре из-под косметики. Лаверс подчеркнула, что мусор не помогает животным. "Мы не создаем им жилища, - заверила исследователь, - данный пластик старый, ломкий, острый и токсичный".

Хендерсон - самый крупный среди островов Питкэрн, входящих в состав Соединенного Королевства и управляемых Новой Зеландией. Уникальная флора и фауна острова относится к природному наследию ЮНЕСКО. На территории в 3,7 тыс. есть эндемики - 10 уникальных видов растений и четыре вида птиц.

Остров расположен на пути Южного Тихоокеанского круговорота, поэтому мусор попадает на остров из самых отдаленных точек Земли. Ученые нашли на острове пластиковую тару из Германии и Новой Зеландии. 27,3% находок приплывают из Южной Америки. 7,7% зафиксированного мусора сбрасывали в океан рыболовецкие суда.

По словам ученых, в мире не осталось места, не затронутого пластиковой проблемой. "Я путешествовала на самые отдаленные острова. Куда бы я не поехала, в какой бы части океана не оказывалась, я встречала пляжи, покрытые мусором", - рассказала Лаверс.

В феврале ученые Ньюкаслского университета выявили "экстраординарные" уровни токсического загрязнения в Марианской впадине. Данные опубликованы в научном журнале Nature ecology&evolution.

По данным ООН, пластик составляет 80% мусора в океане. Ежегодно в воды попадают 8 млн тонн этого материала. По прогнозам ученых, к середине века вес пластика в океане превысит объемы рыбы.

Согласно докладу Международной морской организации (International Maritime Organization), пластмасса попадает в воду из разных источников - от производителей пластика до потребителей товаров личной гигиены, еды и напитков. Многие пластиковые отходы содержат токсичные органические загрязнители.

Материал предоставлен проектом "+1".