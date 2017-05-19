Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В День защиты детей в Москве состоится праздник "Формула добра"

Социальная ответственность
19 мая, 17:22 UTC+3

На семейном мероприятии можно будет попробовать танцевать балет и посмотреть химическое шоу

Поделиться
Материал из 1 страницы
© ТАСС/ Валерий Шарифулин

В честь Международного дня защиты детей 1 июня благотворительный фонд "Жизнь как чудо" и фармацевтическая компания "Эвалар" проведут семейный праздник "Формула добра". Для гостей организуют песочное и химическое шоу, выступления иллюзиониста и жонглера. На мероприятии также можно будет поучиться рисованию и балету. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

Начало праздника намечено на 18:00 часов. Он будет проходить в пространстве "Спейс" дизайн-завода "Флакон" (улица Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 1). Собранные средства пойдут на пожертвования и станут частью оплаты нужд подопечным.

Во время мероприятия все дети смогут оставить открытки со словами поддержки подопечным фонда - детям с заболеваниями печени. Каждая открытка отправится вместе с плюшевым мишкой в больничную палату. 

У фонда "Жизнь как чудо" и компании "Эвалар" есть еще одна благотворительная акция: часть средств от покупки детских витаминов "Бэби Формула Мишки" фармацевтическая компания будет до конца 2017 года перечислять в помощь подопечным фонда. На данный момент фонд уже получил пожертвование в размере 500 тыс. рублей.

Фонд "Жизнь как чудо" появился в 2009 году. Основное направление его работы - помощь детям из малообеспеченных семей, страдающих тяжелыми заболеваниями печени. Подопечным оплачивают лечение, операции, ежегодные послеоперационные обследования, лекарства, авиабилеты и другие нужды.

По данным Российской гастроэнтерологической ассоциации и Российского общества изучения печени, в стране растет распространенность болезней печени, не связанных с алкоголем. Если в 2007 году она достигала 27% среди пациентов гастроэнтерологов, то к 2015 - уже 37,3%.

Жители Сибирского федерального округа этому заболеванию подвержены больше, чем жители Центральной России. Меньше всего заболевания печени распространены в южных областях.

 

Материал предоставлен проектом "+1".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Мы вышли из Райкина": жизнь и творчество артиста в воспоминаниях его коллег
Этому краю края не видно
Современное искусство на ярмарке в Париже
Инфографика
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Автомобили Tesla Motors
Фото
7
В заповеднике "Пасвик" открыли визит-центр
2
Более 100 тыс. пенсионеров освоили "Азбуку Интернета”
2
Названы самые экологичные российские офисы 2016 года
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
У "Мегафона" возникли проблемы со связью
2
Суд отказал семье Фриске в ходатайстве о прекращении производства по иску "Русфонда"
3
Лавров: удар ВВС США по позициям проправительственных сил Сирии является противозаконным
4
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
5
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
6
Суд обязал родителей Жанны Фриске вернуть "Русфонду" не потраченные на ее лечение деньги
7
Украина возобновила действие пошлин на российские удобрения
Темы дня
Загрузка...
Реклама