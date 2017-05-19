В День защиты детей в Москве состоится праздник "Формула добра"

В честь Международного дня защиты детей 1 июня благотворительный фонд "Жизнь как чудо" и фармацевтическая компания "Эвалар" проведут семейный праздник "Формула добра". Для гостей организуют песочное и химическое шоу, выступления иллюзиониста и жонглера. На мероприятии также можно будет поучиться рисованию и балету. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

Начало праздника намечено на 18:00 часов. Он будет проходить в пространстве "Спейс" дизайн-завода "Флакон" (улица Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 1). Собранные средства пойдут на пожертвования и станут частью оплаты нужд подопечным.

Во время мероприятия все дети смогут оставить открытки со словами поддержки подопечным фонда - детям с заболеваниями печени. Каждая открытка отправится вместе с плюшевым мишкой в больничную палату.

У фонда "Жизнь как чудо" и компании "Эвалар" есть еще одна благотворительная акция: часть средств от покупки детских витаминов "Бэби Формула Мишки" фармацевтическая компания будет до конца 2017 года перечислять в помощь подопечным фонда. На данный момент фонд уже получил пожертвование в размере 500 тыс. рублей.

Фонд "Жизнь как чудо" появился в 2009 году. Основное направление его работы - помощь детям из малообеспеченных семей, страдающих тяжелыми заболеваниями печени. Подопечным оплачивают лечение, операции, ежегодные послеоперационные обследования, лекарства, авиабилеты и другие нужды.

По данным Российской гастроэнтерологической ассоциации и Российского общества изучения печени, в стране растет распространенность болезней печени, не связанных с алкоголем. Если в 2007 году она достигала 27% среди пациентов гастроэнтерологов, то к 2015 - уже 37,3%.

Жители Сибирского федерального округа этому заболеванию подвержены больше, чем жители Центральной России. Меньше всего заболевания печени распространены в южных областях.

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