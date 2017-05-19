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Житель Конго получил награду за охрану национального парка от нефтедобычи

Социальная ответственность
19 мая, 17:30 UTC+3

Родриге Мугарука Катембо угрожали расправой и арестовывали за его работу смотрителем в Национальном парке Вирунга

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Пост охраны в национальном парке Вирунга

Пост охраны в национальном парке Вирунга

© Wikimedia/Cai Tjeenk Willink

Бывший солдат и смотритель Национального парка Вирунга в Демократической республике Конго (Virunga National Park) Родриге Мугарука Катембо (Rodrigue Mugaruka Katembo) удостоился почетной премии для защитников окружающей среды - Goldman Environmental Prize. Жюри присудило награду за героизм, который он показал при попытке предотвратить добычу нефти в парке. Об этом сообщает CNN.

"Даже если мне или другим не удастся предотвратить это, последующие поколения получат информацию и смогут", - заявил Катембо.

Площадь парка составляет 3 тыс. кв. км, он располагается на территории Конго, Уганды и Руанды. По мнению экололгов, добыча нефти на этой территории может грозить исчезновением видам, которые и так находятся под угрозой - гориллам, слонам и львам. К примеру, в парке обитают последние представители горных горилл, которых на планете осталось не более 900 особей. 

По словам смотрителя, местные чиновники предлагали ему взятку в $5 тыс., что в пять раз выше его годового оклада, в обмен на пособничество в добыче нефти на территории парка. В 2013 году смотрителя арестовали на 17 дней.

Он связывает это с тем, что за несколько дней до ареста он попытался в очередной раз прекратить строительство нефтепровода. Как рассказал Катембо в интервью CNN, ему также поступали звонки с угрозами от неизвестных, которые говорили, что его попытки привлечь внимание к проблеме окружающей среды свидетельствуют о том, что он предал страну и заслуживает смерти. 

Профессия Катембо считается одной из самых опасных в регионе. В 2014 году боевики расстреляли директора парка Эманнуэля де Мерода (Emannuel de Mérode). За последние 20 лет около 160 коллег лауреата были убиты. Сам парк в условиях политической нестабильности подвергался нападениям вооруженных браконьеров и повстанцев, которые в течение последних 20 лет вели бои прямо на его территории. 

C 14 лет 41-летний Катембо служил в различных повстанческих группировках. В 2003 году он начал работать в Вирунге. "Парк предоставляет множество различных услуг, которые приносят пользу обществу.

Например, там есть охраняемые участки рыболовства, которые помогают рыбакам поддерживать свои семьи и получать доход", - отметил смотритель. С 2015 года он управляет Национальным парком Упемба (Upemba) на юге Конго, где сталкивается с похожими проблемами - например, незаконной добычей золота и изумрудов. В целях безопасности Катембо живет отдельно от своей семьи и приезжает к ним только раз в шесть месяцев. 

В 2010 году британский нефтяной гигант SOCO получил разрешение от правительства Конго добывать нефть в частях парка Вирунга. Экологи считают, что это незаконно из-за статуса парка, являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2015 году в СМИ появилась информация о том, что SOCO платила офицеру армии Конго за то, чтобы тот запугивал противников добычи нефти. Компания отрицала это.

Материал предоставлен проектом "+1".

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