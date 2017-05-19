Фильм о детях-сиротах покажут в Москве

Специальный показ французско-швейцарского кукольного мультфильма Клода Барра "Жизнь Кабачка" состоится 21 мая в Центре документального кино. Мероприятие организовали кинокомпания Russian World Vision и информационный портал благотворительного фонда "Нужна Помощь "Такие Дела". Об этом сообщается в пресс-релизе Russian World Vision.

Половину средств, вырученных от продажи билетов, передадут в благотворительную организацию "Волонтеры в помощь детям-сиротам", который занимается профилактикой социального сиротств. Деньги пойдут на развитие программы поддержки приемных семей, усыновляющих детей с особенностями развития, "Близкие Люди".

Мультфильм снят по мотивам романа Жиля Пари "Автобиография одного Кабачка". Главный герой произведения - мальчик, который попадает в детский дом после смерти матери. По словам руководителя направления внешних коммуникаций благотворительного фонда "Нужна Помощь" Кристины Покрытан, режиссеры склонны наполнять фильмы о сиротстве "особым трагизмом", либо рисовать идеализированные картины.

"Жизнь Кабачка" - кино про обычных детей, чье сиротство больше, чем социальный статус, из которого можно вырваться, обладая талантом. "Эти дети живут в состоянии постоянной травмы и уязвимости, и детский дом для них - своего рода временное укрытие, куда залезаешь от страха и откуда выйти можно только научившись самым обычным и при этом ужасно непростым вещам - дружбе, любви, доверию".

После показа президент фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам", Елена Альшанская, один из ведущих российских экспертов в области профилактики социального сиротства, содействия семейному устройству и поддержки приемных семей, расскажет о том, как живется детям в российских приютах, и почему тема сиротства должна звучать в кино.

Мировая премьера "Жизни Кабачка" состоялась на Каннском кинофестивале 15 мая 2016 года. Над фильмом работали 150 художников. Они подготовили 60 видов декораций, 54 куклы, по три комплекта костюмов для каждого героя. Фильм снимали восемь месяцев, столько же потребовалось, чтобы озвучить и смонтировать ленту. В широкий российских прокат фильм выходит 1 июня. Часть кассовых сборов также направят в фонд "Волонтеры в помощь детям-сиротам".

"Жизнь Кабачка" взял Гран-при и Приз зрительских симпатий на фестивале анимации "Анси", получил награду от национальной премии "Сезар", был номинирован на "Золотой глобус" и "Оскар" как "Лучший полнометражный анимационный фильм".

Сиротство - масштабная проблема, которая требует внимания большего числа людей. "Это то, про что нужно писать книги, о чем нужно ставить спектакли", - считает Кристина Покрытан.

Согласно статистике Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки за 2015 год, в российских детских домах проживало более 60 тыс. воспитанников. По заявлению ведомства, число отказников, выявляемых в течение года, постепенно сокращается. В 2015 году без родители остались 58 168 детей, что меньше показателя 2014 года на 5,6%. На 28 апреля 2017 года в российском банке данных о сиротах содержались сведения о 56 166 детях.

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