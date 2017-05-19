Агентство городского развития открыли в Норильске

Совместный проект администрации города Норильска, компании "Норникель" и Благотворительного фонд Владимира Потанина начал работу. Агентство развития Норильска (АРН) намерено улучшить качество жизни на Таймыре, повысить туристическую и инвестиционную привлекательность региона. Об этом сообщает пресс-служба Норникеля.

Организация планирует развивать проекты, направленные на качественное изменение городской среды, формирование комфортных условий для развития предпринимательства, в том числе среднего и малого бизнеса, улучшение сервисной и туристической инфраструктуры города, содействие занятости населения.

Проекты определят не позднее июля на специальной сессии. Сейчас организация набирает команду. По словам директора АРН Сергея Панченко, авторы полезных городских инициатив могут обращаться в организацию за поддержкой и консультацией уже сейчас.

"Уникальность "Норникеля" зависит от людей, сотрудников. Компании важно, чтобы жизнь в Норильске была не просто комфортной, а современной, интересной. Добиться такого результата можно, если активные горожане, власти и "Норникель" объединят усилия, - считает председатель правления новой структуры и вице-президент компании "Норникель" Лариса Зелькова.

Агентство учредили в 2016 году. По словам руководителя администрации Норильска Евгения Позднякова, проекты организации дополнят существующие благотворительные программы "Норникеля" и муниципальные инициативы.

Заполярный филиал "Норникеля" - ключевой актив компании. В 2016 году ГМК закрыл Никелевый завод в Норильске. По информации компании, закрытие снизило вредное воздействие производств на окружающую среду на 30%.

Согласно данным, приведенным в отчете компании о корпоративной социальной ответственности, общий объем выбросов загрязняющих веществ с предприятия за 2015 год составил 2,06 млн тонн. В начале 2017 года президент "Норникеля" Владимир Потанин, возглавивший наблюдательный совет АРН, заявил, что к 2023 году компания намерена снизить выбросы вредных веществ в атмосферу на 75%, значительно модернизировав производство.

Программы сохранения и восстановления биоразнообразия на территориях присутствия - одно из направлений социально-корпоративной ответственности компании. На Таймыре предприятия "Норникеля" граничат с биосферной зоной заповедника "Путоранский" - объектом природного наследия ЮНЕСКО.

Многие местные виды флоры и фауны занесены в Красные книги Красноярского края, России и международную Красную книгу. В заповеднике обитает эндемик - путоранский подвид снежного барана, численность которого сокращается.

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