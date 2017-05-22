Мобильное приложение для предупреждения инсульта изобрели в США

Ученые разработали мобильное приложение Cardiio Rhythm для диагностики сердечной аритмии. Программа будет работать через камеру смартфона, анализируя изменения цвета кожи на лице, которые могут свидетельствовать об аритмии.

Благодаря ранней диагностике аритмии приложение, по задумке создателей, может предупредить инсульты. Проект разработали ученые Массачусетского технологического института (MIT). Отчет об их работе опубликован в научном журнале Американской ассоциации сердца Circulation.

Как рассказали в MIT, пока приложение используется только для исследований. В ближайшем будущем создатели Cardiio надеются сделать приложение доступным для потребителей. Одна из особенностей изобретения заключается в том, что оно может диагностировать пароксизмальную мерцательную аритмию. Это не всегда могут сделать врачи из-за того, что сигналом заболевания является спонтанное нерегулярное сердцебиение, которое сложно зафиксировать. Программа улавливает мельчайшие изменения света, который отражается от кожи.

Дело в том, что каждый удар сердца увеличивается объем крови в сосудах. Гемоглобин в крови поглощает свет, что уменьшает отражение света от кожи. Приложение Cardiio отслеживает эти незначительные изменения отраженного света, не заметные для человеческого глаза. Разработчики подчеркивают, что технологическая новинка должна будет использоваться только как скрининговый инструмент (устройство для первичного обследования), а официальный диагноз ставит врач.

Предварительные испытания на тысяче пациентов показали, что результаты Cardiio Rhythm на 95% совпадают с результатами электрокардиографии сердца (ЭКГ). "Мы не пытаемся заменить ЭКГ, а помогаем людям принимать предупредительные меры", - подчеркнул генеральный директор Cardiio Минг-Жер Пох.

Предположительно, изобретение окажется наиболее полезным для людей пожилого возраста из-за того, что их тело более восприимчиво к аритмии. При ранней диагностике и терапии можно избежать две трети случаев инсульта. Однако из-за того, что у человека с сердечной аритмией часто наблюдаются неопределенные симптомы или их отсутствие, он не обращается к врачам до инсульта.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, примерно от 2,7 до 6 млн американцев страдают от сердечной аритмии, когда из-за нерегулярного сердцебиения в верхних камерах сердца кровь в недостаточном количестве поступает в нижние камеры. Это приводит к образованию сгустков крови, которые могут попасть в мозг и вызвать инсульт. Аритмия в США приводит к 750 тыс. госпитализаций и 130 смертям ежегодно.

Стартап Cardiio появился в 2012 году, запустив фитнес-приложение, работающее по тому же принципу измерения света. Это приложение рассчитывало частоту сердечных сокращений. Однако это не первый стартап выпускника MIT Минг-Жера По в области здравоохранения. В 2010 году он с группой других ученых представил проект электронного зеркала, способного измерять частоту пульса пользователя, его давление и уровень кислорода в крови. Для сбора данных в зеркало была встроена веб-камера.

Болезни системы кровообращения - причина большинства смертей россиян в трудоспособном возрасте, за исключением гибели от внешних причин. По данным Росстата, за 2014 год было зафиксировано около 940 тыс. смертей от болезней системы кpовообращения.

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