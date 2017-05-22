Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.05:
$ 56.5
€ 63.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Альтернативные источники обеспечат устойчивое развитие электроэнергетики в Африке

Социальная ответственность
22 мая, 17:29 UTC+3

Ученые составили карту, в соответствие с которой в стране равномерно распределены все энергетические ресурсы

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Рixabay/Hans

Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли представили стратегию развития ветряной и солнечной энергетики в Африке, которая позволит не только обеспечить всю страну электричеством, но и уменьшить зависимость континента от ископаемых видов топлива, а также снизить затраты на строительство электростанций. Авторы пришли к выводу, что к 2030 году спрос на электроэнергию в стране утроится. О результатах исследования рассказали на официальном сайте Калифорнийского университета в Беркли.

Ученые оценили потенциал солнечных и ветровых электростанций в 21 стране в Южной и Восточной Африке, где проживает более половины населения континента. Для этого они составили карту потенциальных источников альтернативной энергетики и пришли к выводу, что при правильном размещении ветряных и солнечных электростанций количество объектов, работающих на ископаемом топливе, можно сократить.

"Ветровые и солнечные ресурсы в Африке гигантские, и их можно использовать с относительно низкими затратами", - заявил порталу Phys.org главный автор исследования Дункан Каллавэй.

По словам исследователя, генерирующие энергию ресурсы распределены по стране неравномерно. Гидроэнергия является основным источником энергии для одной трети африканских стран, но она недоступна остальным, а изменение климата делает ее ненадежной из-за участившихся засух.

Ученые полагают, что решением проблемы может стать стратегия, позволяющей распределить ветряные электростанции между всеми странами в зависимости от того, какие потребности есть у населения конкретных регионов.

Применение стратегии, в которой производство учитывало бы спрос на электроэнергию, поможет сэкономить африканским экономикам миллиарды долларов в год. Таким образом, затраты, которые необходимы для перераспределения источников альтернативной энергии, по прогнозам ученых, в перспективе окупаемы.

Команда пришла к выводу, что даже если у слишком отдаленных районов или тех, что близки к экологическим или культурным объектам, не будет собственных источников энергии, распределение энергетических мощностей обеспечит их необходимым количеством.

Каллавэй подчеркнул, что в настоящее время Африка зависима от традиционной гидроэнергетики и ископаемого топлива. Однако при правильном распределении альтернативная энергетика может конкурировать и с углем, и с водой. В связи с чем исследователи предупреждают, что угольные электростанции в будущем заменят более экологичными.

Материал предоставлен проектом "+1".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Мы вышли из Райкина": жизнь и творчество артиста в воспоминаниях его коллег
Этому краю края не видно
Современное искусство на ярмарке в Париже
Инфографика
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Итоги выборов президента США — 2016
Фантастические твари и где они обитают
Автомобили Tesla Motors
Фото
7
В заповеднике "Пасвик" открыли визит-центр
2
Более 100 тыс. пенсионеров освоили "Азбуку Интернета”
2
Названы самые экологичные российские офисы 2016 года
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Житель Сочи выиграл в лотерею рекордные 364 млн рублей
2
В Москве ожидается "розовое" лето
3
Песков: ответа РФ при введении Киевом виз для россиян пока нет
4
МИД РФ: удар США 18 мая был нанесен не по сирийским правительственным войскам
5
Суд обязал взыскать с Киркорова 499 тыс. рублей за долг по кредиту
6
Доходы Кадырова выросли более чем в два раза к уровню 2015 года
7
РФ и партнеры из Европы обсуждают точку входа второй ветки "Турецкого потока"
Темы дня
Загрузка...
Реклама