Альтернативные источники обеспечат устойчивое развитие электроэнергетики в Африке

Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли представили стратегию развития ветряной и солнечной энергетики в Африке, которая позволит не только обеспечить всю страну электричеством, но и уменьшить зависимость континента от ископаемых видов топлива, а также снизить затраты на строительство электростанций. Авторы пришли к выводу, что к 2030 году спрос на электроэнергию в стране утроится. О результатах исследования рассказали на официальном сайте Калифорнийского университета в Беркли.

Ученые оценили потенциал солнечных и ветровых электростанций в 21 стране в Южной и Восточной Африке, где проживает более половины населения континента. Для этого они составили карту потенциальных источников альтернативной энергетики и пришли к выводу, что при правильном размещении ветряных и солнечных электростанций количество объектов, работающих на ископаемом топливе, можно сократить.

"Ветровые и солнечные ресурсы в Африке гигантские, и их можно использовать с относительно низкими затратами", - заявил порталу Phys.org главный автор исследования Дункан Каллавэй.

По словам исследователя, генерирующие энергию ресурсы распределены по стране неравномерно. Гидроэнергия является основным источником энергии для одной трети африканских стран, но она недоступна остальным, а изменение климата делает ее ненадежной из-за участившихся засух.

Ученые полагают, что решением проблемы может стать стратегия, позволяющей распределить ветряные электростанции между всеми странами в зависимости от того, какие потребности есть у населения конкретных регионов.

Применение стратегии, в которой производство учитывало бы спрос на электроэнергию, поможет сэкономить африканским экономикам миллиарды долларов в год. Таким образом, затраты, которые необходимы для перераспределения источников альтернативной энергии, по прогнозам ученых, в перспективе окупаемы.

Команда пришла к выводу, что даже если у слишком отдаленных районов или тех, что близки к экологическим или культурным объектам, не будет собственных источников энергии, распределение энергетических мощностей обеспечит их необходимым количеством.

Каллавэй подчеркнул, что в настоящее время Африка зависима от традиционной гидроэнергетики и ископаемого топлива. Однако при правильном распределении альтернативная энергетика может конкурировать и с углем, и с водой. В связи с чем исследователи предупреждают, что угольные электростанции в будущем заменят более экологичными.

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