В московском парке "Воронцово" пройдет благотворительный "Утиный заплыв"

В московском Воронцовском парке 27 мая состоится "Утиный заплыв" - праздник для всей семьи, который организует фонд "Навстречу переменам". Несколько тысяч желтых резиновых уточек будут выпущены в центральный пруд парка и с помощью брандспойта (пожарного насоса) поплывут к финишу по специально огороженному маршруту. Об этом говорится в пресс-релизе фонда.

Цель заплыва - привлечь внимание к проблемам детей и собрать средства на поддержку детских социальных проектов.

Участником фестиваля может стать любой, необходимо только зарегистрироваться на сайте благотворительного заплыва резиновых утят. Там же можно купить игрушку: при покупке каждый утенок получит персональный номер, по которому будет определяться победитель. Владельцы первых финишировавших уточек получат призы от Tele2: смартфон Samsung Galaxy A3, две SIM-карты с красивыми парными номерами и балансом в 1 тыс. рублей.

"Можно смело сказать, что это эффективный способ сбора пожертвований "три в одном", на котором можно весело провести время, получить отличные призы и поддержать людей, открывающих новые возможности для детей", - говорит председатель управляющего совета фонда Татьяна Бурмистрова.

"Утиный заплыв" проводится во многих странах мира. В России он был впервые организован в 2013 году фондом "Навстречу переменам". В прошлом году в заплыве "участвовало" 3 тыс. игрушечных утят. Все собранные средства перечислят в фонд поддержки некоммерческих организаций, работающих для улучшения жизни детей и подростков и защиты их интересов.

В этом году средства пойдут в московский инклюзивный театр "ВзаимоДействие", где играют актеры с синдромом Дауна, в уральский проект по созданию специальных велосипедов для детей с поражениями опорно-двигательного аппарата, в сибирский проект iDiabet-Mobile, разработавший мобильное приложение для детей с сахарным диабетом, которое позволяет в игровой форме измерять уровень глюкозы в крови, и в проект Интеркот по изготовлению приборов для улучшения качества жизни слепых и слабовидящих детей.

Фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства "Навстречу переменам" помогает российским социальным предпринимателям реализовывать детские программы и объединяет усилия бизнеса, некоммерческого сектора и гражданского общества в работе по улучшению качества жизни российских детей.

В 2009 году британский "Утиный заплыв" попал в книгу рекордов Гиннеса. В гонке участвовали 205 тыс. уток, которые соревновались на участке в 1 км в Темзе. Мероприятие собрало более 10 тыс. фунтов стерлингов для целого ряда благотворительных организаций. Каждая утка стоила 2 фунта, а главный приз победителю составил 10 тыс. фунтов. Ранее лидером утиной гонки был Сингапур. Там заплыв установил мировой рекорд в 2000 году с 100 тыс. игрушек и в 2002 году - с 123 тыс.

Благотворительные организации стремятся попасть в книгу рекордов Гиннесса, так как это способствует широкой осведомленности общественности и дает новые возможности, которые привлекают к участию партнеров и СМИ. "Наши рекорды стали синонимом благотворительных инициатив", - говорится на официальном сайте книги рекордов Гиннесса.

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