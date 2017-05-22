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В России появятся Центр поиска пропавших людей

Социальная ответственность
22 мая, 18:22 UTC+3

Спасательные операции станут эффективнее при согласованных действиях добровольцев и силовых ведомств, отмечают эксперты

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Поисковая группа в США

Поисковая группа в США

©  Wikimedia/Maj Tawny Dotson

Добровольческий поисковый отряд "Лиза Алерт" при поддержке Агентства стратегических инициатив 22 мая представил концепцию создания единого Центра поиска пропавших людей, который должен обеспечить эффективную координацию между всеми организациями, задействованными в поисковой работе. В попечительский совет Центра планируется включить представителей МВД, МЧС, Минобороны, РЖД, СК РФ. Региональные центры планируется создать в весьми федеральных округах.

По словам руководителя российского поискового движения Григория Сергеева, уже удалось добиться соответствующих договоренностей с Минюстом РФ и Администрацией Московской области. Он надеется, что при надлежащем объеме финансирования несколько региональных центров начнут работу уже в 2017 году. Самая насущная задача на данный момент - привлечь к их созданию бизнес.

"Работа "Лиза Алерт" - это пример тесного взаимодействия волонтеров с государственными органами, - отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева. - Мы предлагаем создать единый штаб с представителями всех силовых структур и волонтерских организаций". Речь идет не только о "Лиза Алерт", а обо всех добровольческих объединениях, которые занимаются поиском пропавших детей и взрослых. В самом Центре, однако, будут работать не добровольцы, а нанятые на постоянной основе специалисты.

Проект единого центра был разработан для того, чтобы объединить ресурсы силовых ведомств (МВД, МЧС, Следственный Комитет РФ), региональных администраций и волонтеров, которые хотят помогать по всей России, а также чтобы задействовать добровольцев с максимальной эффективностью.

Центр создается для сокращения времени между приемом заявления об исчезновении человека и началом поисков. "В нашем случае решающий фактор - это время. Если, например, речь идет о похищении ребенка с целью сексуального насилия, у нас, как правило, всего лишь три часа, чтобы найти этого ребенка живым, - подчеркнул глава "Лиза Алерт". - Если человек заблудился в лесу и поиски начались на первые сутки - мы с вероятностью 95% найдем его живым. На третьи сутки шансы падают до 50%".

Согласно проекту, помимо координации поисков в городской и лесной местностях, центр будет заниматься выработкой и совершенствованием методик поиска для разных ситуаций, а также обучением поисковиков при содействии МЧС. Профилактическое подразделение будет продолжать просветительскую работу с населением, направленную на уменьшение числа пропавших людей (эту работу "Лиза Алерт" ведет уже сейчас, организуя "уроки безопасности" для детей и родителей). "Мы хотим сделать так, чтобы с ноября по январь не погибло огромное количество детей, вышедших на лед", - привел пример Сергеев. 

Инициаторы создания единого Центра поиска пропавших людей обратили внимание на ряд проблем при взаимодействии МВД и МЧС с добровольческими организациями, а также нормативные барьеры, препятствующие повышению оперативности и эффективности поиска. Нередки случаи, когда разные участники поиска дублируют функции друг друга.

Многие, например, звонят по мобильному телефону заблудившемуся человеку, из-за чего в его телефоне быстрее разряжается аккумулятор, и пропавшего становится сложнее найти. Для решения этой проблемы заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов предложил подключить поисковые службы к единому номеру (например, к уже существующему "112"), чтобы оператор, принимающий заявку, четко знал, кому ее передать в зависимости от специфики ситуации.

Александр Михайлов, руководитель вертолетного поисково-спасательного отряда "Ангел", тесно сотрудничающего с "Лиза Алерт", рассказал, что люди нередко погибают в лесу, имея при себе мобильные телефоны. После того, как аппарат разрядился, его координаты остаются у сотового оператора, но согласно закону о связи, он не имеет права раскрыть их поисковым службам без решения суда. Таким образом, по словам Михайлова,  для спасения жизни людей нужно вносить изменения либо в закон о связи, либо во внутренние инструкции для МВД, которые упростят процедуру согласования. "Эту проблему государство не воспринимает как серьезную", - посетовала журналист и волонтер "Лиза Алерт" Ирина Воробьева.

Руководитель направления корпоративной и социальной ответственности ПАО "Вымпелком" (компания обеспечивает работу горячей линии для "Лиза Алерт") Евгения Чистова заявила, что поисковой деятельности очень поможет возможность рассылать гражданам push-уведомления на мобильный телефон о том, что в их районе пропал человек. Она также отметила, что необходимо определить орган исполнительной власти, который будет считаться инициатором таких рассылок, и порядок их осуществления. "Такая практика повсеместно используется в США и обеспечивает максимальный охват аудитории в короткие сроки", - сказала Чистова.

Об отряде

Отряд "Лиза Алерт" полностью состоит из добровольцев. К поисковым работам привлекаются не только спасатели, готовые искать потерявшегося человека непосредственно в лесу или на улицах города, но и координаторы, которые принимают по телефону информацию о пропавших. С каждым годом работы отряда и география его деятельности расширяются.  Сейчас организация имеет 39 региональных подразделений. В 2016 году поисковики участвовали в поиске 6 562 человек, 4 882 человека были найдены живыми.

Горячая линия 8 800 700-54-52, организованная компанией "Билайн", работает с 2012 года. В 2016 году более половины звонков на горячую линию поступило из регионов.

Материал предоставлен проектом "+1".

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