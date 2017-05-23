Британцы выбрасывают 1,4 млн бананов в день

Ежедневно британские домохозяйства выбрасывают 1,4 млн бананов, что эквивалентно затратам в 80 млн фунтов стерлингов (около $105 млн) каждый год. Такие подсчеты провела компания розничной торговли Sainsbury’s. Об этом сообщается на официальном сайте сети.

В среднем один британец съедает три банана в неделю, а каждый пятый - ест их каждый день. При этом каждый третий выкидывает плод, если замечает у него даже незначительный дефект. Более одного из десяти британцев отказываются есть банан, если у него есть зеленый цвет на кожуре.

"Стремление съедать идеально очищающиеся бананы приводит к отходам, которых можно было бы избежать. Чтобы помочь клиентам выбрасывать меньше еды и экономить больше денег, мы организовали в наших магазинах пункты под названием Banana Rescue (Спаси банан)", - рассказал глава департамента устойчивого развития, инженерии, энергетики и окружающей среды Sainsbury's Пол Крю (Paul Crewe).

Banana Rescue - это отделы в магазинах Sainsbury’s, где покупателям предлагают идеи рецептов из бананов, а также принадлежности, которые пригодятся, чтобы по ним готовить: блендеры, посуда для смешивания ингредиентов, выпекания и для хранения". Этот проект - часть инициативы "Меньше отходов", в которую компания намерена вложить более 10 млн фунтов стерлингов (около $13 млн).

Для того чтобы предложить клиентам варианты использования бананов, которые они не хотят есть, Sainsbury's провел исследование. Торговая сеть определила, когда люди предпочитают есть бананы. По данным компании, 25% британцев предпочитает банан для перекуса, а пятая часть жителей страны регулярно кладет его в ланчбоксы. Еще 16% едят банан на завтрак, 8% едят банан до или после тренировки, и примерно столько же делают банановые коктейли и используют их в десертах.

На первом этапе инициативы "Меньше отходов" в 2016 году компания запустила экспериментальную программу в городе Суодлинкот (Swadlincote). В магазинах города были опробованы идеи и технологии сокращения отходов. В компании подчеркнули, что проводимая в городе программа была посвящена не только проверке концепций, но и тому, чтобы принести жителям радость от процесса.

В городе установили говорящие мусорные баки, а в магазинах покупателям рассказывали, как можно вырастить грибы на кофейной гуще. В компании утверждают, что программа помогла среднестатистической семье сэкономить на продуктах около 350 фунтов стерлингов ($452) в год и сократила количество пищевых отходов в городе на 50%.

Опыт спасения бананов от выброса также есть у сети супермаркетов Дании - Rema 1000. В магазинах сети скидки начали устанавливаться не по принципу "покупай больше - плати меньше", а на единичные товары. Ранее ежедневно магазины Rema 1000 выбрасывали от 80 до 100 бананов, однако после того, как фрукты начали продавать поштучно и со стикерами "Возьми меня, я один", отходы уменьшились на 90%.

В Евросоюзе выкидывается 88 млн тонн еды в год, в США - 60 млн тонн. Россияне, по данным Росстата, выбрасывает от 20 до 25% купленной еды.

Материал предоставлен проектом "+1".