В Норвегии усилят защиту семян в "хранилище судного дня"

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Власти Норвегии объявили, что усилят защиту Всемирного семенохранилища (Svalbard Global Seed Vault) в архипелаге Шпицберген. Решение принято после подтопления здания. Об этом сообщает агентство France Presse.
Подтопление произошло в октябре 2016 года - это был самый теплый год в истории наблюдений. Таяние вечной мерзлоты привело к тому, что 100-метровый тоннель на входе в хранилище был затоплен на 15 метров. Семена при этом не пострадали. В хранилище соорудят водонепроницаемую стену для дополнительной защиты, а все источники тепла будут удалены. Управляющие банком семян заявили агентству, что готовы выслушать предложения экспертов-климатологов о том, какие меры можно предпринять для дополнительной защиты.
Хранилище предназначается для защиты сельскохозяйственных культур от потенциальных глобальных катастроф. Его также называют "хранилищем судного дня". Объект является самым большим в мире - там хранится до 2,5 млрд семян. Он располагается на отдаленном арктическом острове в норвежском архипелаге. Расположение было выбрано из-за вечной мерзлоты. Температура внутри хранилища позволяет хранить семена в течение веков. Они запечатаны и хранятся на полках в сейфах.
По всему миру насчитывается около 1700 злаковых генных банков, которые сохраняют коллекции продовольственных культур. Хранилище на Шпицбергене было открыто в 2008 году, чтобы обеспечить сохранность семян от природных и техногенных катастроф. Каждая страна, которая вносит семена в хранилище, имеет право доступа к собственному материалу.
В сентябре 2015 года хранилищем впервые за все время его существования воспользовались. Запрос на хранящиеся семена сделала Сирия. Страна столкнулась с продовольственным кризисом из-за гражданской войны в регионе. В результате Сирия получила семена пшеницы, ячменя и трав, которые особенно устойчивы к засушливым условиям. Власти страны могли бы попросить семена из хранилища в Алеппо, однако оно было повреждено в ходе военных действий. Его холодильное хранилище все еще работает, но в нем есть не все необходимые семена.
В Найроби (Кения) 20 мая был представлен доклад Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Ученые пришли к выводу, что состояние окружающей среды ухудшается быстрее, чем считалось ранее. Это проявляется в таянии ледников, повышении уровня Мирового океана и росте температуры поверхности Земли. Авторы документа пришли к выводу, что Арктика является "барометром" изменений на планете, и глобальное потепление в большей степени проявляется именно там.
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