Моряки будущего могут всю жизнь провести на берегу

Норвежская компания Kongsberg первой объявила о планах построить автономное морское грузовое судно для перевозки удобрений в крупные порты. Как сообщает СNN, oно будет спущено на воду к концу 2018 года и полностью автономным станет к 2020 году, плавание будет контролироваться оператором с берега.

При отсутствии экипажа судну не понадобятся каюты, система канализации и камбуз, а значит, затраты на его эксплуатацию существенно сократятся.

Как рассказал Петер Дуэ, управляющий проектами в Kongsberg, автоматизация сделает суда будущего меньше и легче, а также решит проблему безопасности экипажа, ведь в кабине управления на берегу трудно получить травмы, а пиратам некого станет брать в заложники. Кроме того, водный транспорт станет более экологичным, так как отсутствие экипажа на борту сокращает расход топлива.

Однако, по его мнению, полной автоматизации подвергнется не весь морской транспорт. Чем судно больше, тем меньшую долю от стоимости рейса составляют расходы экипажа, поэтому автоматизировать большой контейнеровоз менее выгодно. Иначе обстоят дела с буксирными катерами: как подсчитал Оскар Левандер, вице-президент по морской инновации в Rolls-Royce, затраты на персонал составляют 50-70% их операционных издержек, сейчас компания работает над созданием собственных судов с дистанционным управлением.

По словам гендиректора американской компании Sea Machines Майкла Джонсона, большинство аварий с участием портовых буксиров происходят из-за человеческой ошибки; таким образом, автоматизация этого транспорта станет "святым Граалем". Эта мысль пришла к нему в тот момент, когда он наблюдал, как буксиры идут из Сиэтла на Аляску лишь для того, чтобы затащить в гавань баржу. Также Джонсон заинтересован в создании автономных судов безопасности для охраны морских путей.

Компания Starsky Robotics существенно упростит жизнь дальнобойщиков, разработав грузовики, функционирующие в режиме самоуправления на шоссе и автомагистралях, в то время как водители берут на себя самую сложную часть управления - доставку груза на более сложных местных дорогах. Эта работа будет занимать у водителей от 10 до 30 минут. Таким образом, водитель сможет обслужить в десять раз больше точек доставки, чем обычно.

"Это будет работа с водой из кулера, возможностью поговорить с коллегами, пользоваться ванной комнатой и всеми удобствами, доступными белым воротничкам", - комментирует глава Starsky Robotics Стефан Сельц-Аксмахер.

Компания Waymo, входящая в корпорацию Google, в свою очередь, получила патент на систему дистанционного управления беспилотными автомобилями, которая позволяет операторам взять на себя управление в сложной ситуации, такой как правый поворот на красный свет. Аналогичную разработку представил в январе Nissan, продемонстрировав, как автомобилем в Кремниевой долине можно управлять из Лас-Вегаса.

Современные технологии позволяют автоматизировать и воздушные грузоперевозки. Коммерческие рейсы управляются автопилотом в течение большей части полета и даже могут управляться дистанционно в случае чрезвычайного происшествия (такая технология есть у Boeing).

Однако, как отмечает Business Insider, преградой к этому шагу, способной отсрочить его на десятилетия, является не надежность автоматизированных перевозок, а страховая индустрия, которой понадобится множество бюрократических процедур, чтобы адаптироваться к новым реалиям. Страховые компании отказываются страховать рейсы, на которых работает менее двух пилотов.

Также перед отраслью встанет задача переучивания пилотов для дистанционного управления самолетами, которое может даться нелегко немолодым летчикам.

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