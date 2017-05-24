Ученые установили зависимость пищевых привычек от пола и образования

Социальные и демографические факторы в вопросе выбора еды в два раза важнее, чем ассортимент магазина. К такому выводу пришли исследователи из американского стратегического исследовательского центра RAND Corporation. Об исследовании, опубликованном в журнале Preventive Medicine, рассказал сайт ScienceDaily.

Авторы поставили под сомнение утверждение, что создание дополнительных супермаркетов в "пищевых пустынях" может помочь нации лучше питаться. Согласно определению Американской ассоциации правильного питания (American Nutrition Association), "пищевые пустыни" - это части страны, в которых отсутствуют свежие фрукты, овощи и другие полезные продукты. Обычно они находятся в небогатых регионах страны, в которых недостаточно продуктовых магазинов, фермерских рынков и поставщиков здоровой пищи.

Исследователи из RAND обнаружили, что неправильному пищевому поведению больше всех подвержены молодые мужчины без высшего образования, получающие государственную продовольственную помощь и имеющие привычку делать покупки в ближайших к дому супермаркетах. Покупатели с такими характеристиками приобретают продукты с большим содержанием сахара и жира. Мужчины с более высоким уровнем образования и старшего возраста потребляют больше фруктов и овощей.

"Меры, направленные на изменение среды розничной торговли едой путем открытия новых магазинов, продающих здоровую пищу, будут иметь относительно небольшое влияние на сокращение потребления нездоровой пищи", - объяснила ведущий автор исследования Кристин Воган (Christine Vaughan).

По мнению ученого, более эффективным было бы разработать стратегию по изменению выбора, который привыкли делать покупатели с социально-демографическими характеристиками, отвечающими за нездоровое потребление пищи. Чтобы изменить поведение покупателей, исследователи предлагают ввести налоги на сладкие содовые продукты и ограничить изображения нездоровой пищи на витринах магазинов.

Кампанию по сокращению "пищевых пустынь" инициировала бывшая первая леди США Мишель Обама как одну из мер по борьбе с детским ожирением. Согласно плану, все регионы должны были получить доступ к качественным овощам и фруктам к 2017 году. Они были направлены на предоставление налоговых льгот для супермаркетов, открытых в "пустынях".

По данным отчета организации Partnership for a Healthier America на 2016 год, с начала инициативы в "пищевые пустыни" в сотрудничестве с розничными сетями удалось поставить фруктов и овощей на $6 млрд.

По оценкам департамента сельского хозяйства США, 23,5 млн американцев живут в районах с низким доходом, которые расположены дальше, чем в одной миле от крупного продуктового магазина или супермаркета. Из них 11,5 млн живут за чертой бедности.

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