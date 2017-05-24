Пять тенденций "зеленой" моды

Модную индустрию часто упрекают в создании вещей-однодневок, которые требуют для производства больших ресурсозатрат и быстро оказываются на свалке. Однако итоги конкурса бизнес-проектов Global Change Award, которую учредила марка одежды H&M совместно с Королевским технологическим институтом в Стокгольме, показали, что среди молодых дизайнеров, предпринимателей и потребителей растет интерес к "зеленым" технологиям и цикличному производству одежды и обуви.

Победителями 2016 года, получившими гранты от организаторов, стали Розелла Лонгобардо, предложившая проект по изготовлению искусственной кожи из виноградной кожуры, Мигель Модестино, представивший технологию использования парниковых газов для производства нейлона, Анура Ратнайаке, придумавшая систему цифровых меток для готовой одежды, которые упростят ее повторную переработку, профессор Сюнгай Ванг, разработавший ресурсосберегающую технологию окраски денима, и Джалила Эссаиди, предложившая получать из коровьего навоза целлюлозу для текстильной промышленности. Их бизнес-идеи получат дальнейшее развитие в годичном акселераторе, учрежденном фондом H&M.

Компания Accenture, сделавшая по результатам конкурса исследование, выявила пять главных трендов новой, экологичной моды: использование натуральных материалов из смежных отраслей (в первую очередь отходов сельскохозяйственной промышленности), прокат одежды, который минимизирует потребность в приобретении новых вещей, создание долговечных вещей, подходящих для ремонта и переделки, новые технологии переработки (например, использование микробов для разложения искусственных материалов), а также персонализация моды при помощи цифровых технологий.

"Потребители проявляют все больше внимания к проблемам окружающей среды, что ведет к изменению покупательских привычек и ожиданий. Им нужны новые товары, созданные с ответственностью, и новые подходы к потреблению. Это делает важным фундаментальное переустройство всей цепи создания стоимости в индустрии моды, открывая ее для революционной, цикличной бизнес-модели", - говорит Джилл Стэндиш, старший управляющий директор подразделения розничной торговли Accenture.

В исследовании выделены пять главных типов инноваторов моды - "ученый", "бизнесмен", "модник", "эколог" и "гик". Отмечается, что самые интересные проекты получаются, когда эти люди встречаются в одной команде, дополняя знания и навыки друг друга.

Еще одна тенденция, отмеченная в исследовании - ориентация инноваторов на использование материалов или решение проблем, типичных для родного региона, что показал анализ ключевых слов в конкурсных работах. Это, например, сизаль (натуральное грубое волокно, получаемое из листьев растения Agava sisolana) в Юго-Восточной Азии, рафия (эластичный экоматериал из пальм рода рафия) и маниок (корнеплодное тропическое растение) в Нигерии. Для Индонезии характерно сильное загрязнение окружающей среды, поэтому конкурсанты часто представляют проекты, сохраняющие чистоту воды или сокращающие ее расход.

Главным препятствием для реализации своих идей инноваторы моды считают недостаток финансирования, особенно остро эта проблема стоит в Африке и Азии. Для европейцев и американцев более актуальна такая проблема, как неготовность рынка к предлагаемым новинкам и отсутствие надежных бизнес-партнеров.

О Global Challenge Awards

Премия Global Change Awards учреждена в 2015 году. Цель конкурса - найти потенциальных революционеров мира моды, которые помогут ей войти в русло устойчивого развития. Заявки на грант в размере €1 млн (распределяется между пятью победителями) подали 2885 участников из 130 стран. Они должны были представить экологически эффективные и перспективные с коммерческой точки зрения проекты.

В 2016 году 50% участников конкурса оказались студентами, 35% - профессионалами отрасли, 15% имели другой род занятий. В тройку стран-лидеров по числу заявок вошли Индия (623 заявки), США (236) и Нигерия (182).

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