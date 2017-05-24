Потребление в одном регионе мира может приводить к смертности в других

Трансграничные последствия загрязнения окружающей среды, связанные с международной торговлей, опаснее для здоровья, чем перенос загрязняющих веществ на большие расстояния в атмосфере. К такому выводу пришли авторы исследования о влиянии глобального производства на экологию, опубликованного в журнале Nature.

"Если стоимость импортируемой продукции ниже из-за менее жестких мер по борьбе с загрязнением воздуха в регионах, где они производятся, то потребительская экономия достигается за счет погибших в других регионах", - заключают авторы.

Загрязнение воздуха и связанное с ним воздействие на здоровье обычно, как отмечают ученые, рассматривается как локальная или региональная проблема. Однако, покупая дешевые импортные товары, западные потребители косвенно способствуют загрязнению окружающей среды в развивающихся странах, где эти товары производятся, и вызванным этим загрязнением десяткам тысяч смертей.

"В среднем каждые полгода мы меняем телефон. Его цена - чье-то здоровье на другой стороне мира", - обратил внимание старший автор исследования Дабо Гуан.



Многие страны приняли экологическую политику для регулирования основных источников загрязнения атмосферного воздуха, таких как промышленность, сельское хозяйство и транспорт. Однако промышленные выбросы влияют на здоровье людей в соседних странах и, в меньшей степени, в более отдаленных регионах, так как загрязнители циркулируют на глобальных воздушных потоках.

Приблизительно 3,5 млн человек ежегодно умирают в результате загрязнения воздуха, гибель 22% человек из их числа связана с товарами и услугами, которые производились в одном регионе для поставок в другой. Авторы доклада подсчитали, что вклад Китая в загрязнение воздуха привел примерно к 65 тыс. смертей в других регионах, включая более 3 тыс. преждевременных смертей в Западной Европе и США.

В то же время потребление в Западной Европе и США привело к более чем 108 тыс. смертей в Китае. Согласно выводам ученых, более 90% случаев смертей от загрязнения воздуха в мире связаны с выбросом мелкодисперсных частиц с электростанций, заводов, самолетов и судов.

Материал предоставлен проектом "+1".