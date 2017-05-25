Озеленение пустынь помогает бороться с бедностью

Около 40% поверхности Земли приходится на полупустыни и пустыни. Однако и на этих, на первый взгляд безжизненных, территориях встречаются деревья и целые зеленые оазисы, помогающие людям и животным пережить жару и сушь. До сих пор вести подсчет деревьям в пустыне ученым было очень трудно, однако Институт мировых ресурсов, а также Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН выполнили исследование с помощью спутников; его результаты опубликованы в журнале Science.

Оказалось, что общая сумма территорий, занятых деревьями в полупустынях и пустынях, составляет 467 млн га, что превышает площадь Индии. По отдельности участки с группами деревьев имеют небольшой размер, поэтому до сих пор их было трудно отследить.

"Эти территории не получают большого внимания в глобальных дискуссиях об окружающей среде, но эти леса важны для людей, которые зовут их домом", - пишет cтарший научный сотрудник Института мировых ресурсов Фред Штолле в блоге организации.

В зоне полупустынь и пустынь, по данным исследования, проживает 2 млрд человек; 90% из них - жители развивающихся стран. Многие из них - это мелкие фермеры и пастухи, беднейшие жители планеты, чье выживание и благосостояние полностью зависят от природной среды. Для этих людей деревья в пустыне - это и убежище от палящего солнца, и зачастую - источник пропитания.

"К сожалению, многие леса в засушливых районах погибли из-за вырубки, перевыпаса скота и опустынивания, последствия которых усилены изменением климата. Когда эти леса исчезают, почва деградирует и сдувается ветром. Теряя плодородную землю, люди вынуждены переезжать, становясь беженцами и способствуя усилению миграционного кризиса на Земле", - комментирует Штолле.

При этом посадка новых деревьев и защита уже существующих приносят положительные результаты. В Нигере усилия местных фермеров по сохранению деревьев и кустарников рядом с сельскохозяйственными угодьями помогли повысить урожайность, доходы населения и обеспечение энергией домашних хозяйств. Еще в середине 1980-х годов они восстановили 5 млн га земли, посадив 200 млн новых деревьев.

Северная Эфиопия сейчас зеленее, чем когда-либо за последние 145 лет - благодаря тому, что крестьянские общины договорились контролировать рубку леса и выпас скота на деградировавших плато и горных склонах, позволив растительности возродиться. Ландшафт полностью преобразился, что увеличило сбор урожая и защитило запасы воды. В рамках Инициативы по восстановлению земель в Африке (African Forest Landscape Restoration Initiative) у местных сообществ появился доступ к финансированию мероприятий по возрождению леса и обмену успешным опытом в данной области.

"И мы можем сделать больше, поддержав такие проекты, как движение "Зеленый пояс", основанное нобелевским лауреатом Вангари Маатаи, - отмечает Штолле. - Они помогут местным сообществам в засушливых зонах самостоятельно заниматься рекультивацией земель, преодолеть нищету и противостоять изменению климата".

Материал предоставлен проектом "+1".