Консультанты предсказали рост рынка экологичной упаковки

Исследование "Глобальное будущее упаковки до 2020 года", выпущенное консалтинговой компанией Smithers Pira, предсказывает устойчивый рост рынка экологичной упаковки. Согласно прогнозу, рынок, который оценивался в $839 млрд в 2015 году, будет ежегодно расти на 3,5% и достигнет к 2020 году $997 млрд. К этому времени экологическая безопасность станет важным фактором в принятии решений на всех уровнях создания стоимости. Ознакомиться с отчетом консультантов можно на сайте Smithers Pira.

Упаковка - это первое, что видит потребитель, и авторы доклада отмечают, что запрос со стороны покупателей в пользу перерабатываемой или биоразлагаемой упаковки растет каждый год.

Кроме того, давление оказывают торговые сети, продавцы упакованной продукции, государственные регуляторы и экологические движения. По мере того, как производители различных товаров берут на себя обязательства по защите окружающей среды, официально прописывая их в своих корпоративных стратегиях, экологичная упаковка из красивой новинки становится необходимостью для удержания покупателей и сохранения доли рынка.

По данным Smithers Pira, на упаковку обычно приходится менее 10% всего углеродного следа упакованного товара, однако именно упаковка составляет большую часть бытового мусора, не разлагающегося естественным путем. Кроме того, во всем мире ежегодные расходы на упаковку составляют $500 млрд, в то время как жизненный цикл ее весьма недолог. Это послужило толчком для различных инициатив по переходу к цикличному производству и потреблению упаковки. В частности, один из крупнейших в мире производителей потребительских товаров компания Unilever приняла решение к 2020 году уменьшить вес используемой упаковки на одну треть и на четверть увеличить использование переработанного пластика в упаковке к 2025 году.

Согласно докладу, число государственных и международных норм, регулирующих производство и переработку упаковки, постоянно растет: в одном лишь ЕС приняты 33 нормативных документа, которые затрагивают данный рынок. Они призваны сократить объемы мусора, попадающего в окружающую среду, а также оптимизировать объемы ресурсов в производстве.

Так, например, Европейская директива об упаковке и упаковочных отходах предусматривает единые для всех стран - членов Евросоюза обязательные требования к промышленной и бытовой упаковке, которая может быть допущена на европейский рынок. Она устанавливает целевые показатели для стран-членов по доле упаковки, которая должна быть повторно переработана, а также нормы предельно допустимого содержания вредных веществ, таких как соли тяжелых металлов.

Как отмечает руководитель направления "Устойчивое развитие" компании "ОптиКом" Анна Сычева, уже сейчас экологически ответственный подход к производству и потреблению упаковки выходит на новую ступень. Она рассматривается во взаимосвязи с товаром. "При разработке экологичной упаковки производители традиционно обращали внимание лишь на последнюю стадию ее жизненного цикла: пригодность к повторному использованию, переработке или компостированию. Сегодня этот подход уступает место более целостному, в котором учитывается полный жизненный цикл продукта", - говорит Сычева.

Материал предоставлен проектом "+1".