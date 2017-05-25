ЮНИСЕФ призывает защитить детей-мигрантов от жестокого обращения

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) призывает лидеров G7 на ближайшем саммите, который состоится на Сицилии 26-27 мая, принять стратегию по защите детей-мигрантов от эксплуатации и жестокого обращения. Специалисты предлагают расширить легальные каналы миграции, разработать альтернативы аресту детей-беженцев на границах, а также принять меры, которые позволили бы сохранять целостность семей беженцев. Фонд видит необходимость обеспечить переселенцам доступ к образованию и системе здравоохранения, искоренять ксенофобию и дискриминацию в принимающих странах и бороться с причинами вынужденной миграции. Об этом сообщается в пресс-релизе ЮНИСЕФ.

Согласно новому докладу организации "Ребенок должен быть ребенком: защита детей от насилия, жестокого обращения и эксплуатации", число детей-беженцев, путешествующих в одиночку, выросло в пять раз с 2010 года. 200 тыс. детей в 2015 и 2016 годах просили убежища в 80 странах. 100 тыс. были задержаны на границе между Мексикой и США. Для сравнения, в 2010-2011 годах зарегистрировано 66 тыс. детей, путешествующих без сопровождения.

Большая часть детей в 2015-2016 годах мигрировала из Эритреи, Гамбии, Нигерии, Египта и Гвинеи. Покидать свои дома детей вынуждают затяжные вооруженные конфликты, последствия изменения климата и природных катастроф. Часть детей стремится воссоединиться с родственниками, которые уже перебрались за границу. Многие, наоборот, бегут из семей, спасаясь от принудительных браков, традиционных операций, калечащих органы, или воинской повинности. Некоторых детей отправляют родители, уверенные, что у ребенка больше шансов в другой стране получить защиту и жилье.

Несмотря на то, что число нуждающихся в переселении ежегодно увеличивается, гуманитарные визы выдаются ограниченному числу людей. По прогнозам на 2017 год, из более 1 млн людей убежище получат лишь 170 тыс. человек.

Не найдя легального способа пересечь границу, дети, как правило, обращаются к контрабандистам. Более 70% подростков 14-17 лет, которые прибыли в Италию через Средиземное море в 2015-2016 годах, подверглись в пути жестокому обращению в той или иной форме.

По оценкам Европола, 20% контрабандистов связаны с торговцами людьми. При этом, чтобы заработать деньги на такие поездки, дети часто занимаются проституцией либо совершают мелкие преступления.

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