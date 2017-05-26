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Джимми Картер построил солнечную ферму

Социальная ответственность
26 мая, 10:36 UTC+3

Электростанция обеспечит электричеством более половины жителей родного города бывшего президента США

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Материал из 1 страницы
© Flickr/Ken Lund

Бывший президент США Джимми Картер сдал 4 га (10 акров) своей земли в родном городе Плейнс (штат Джорджия, США) в аренду региональному разработчику солнечных станций SolAmerica Energy. 3,852 солнечных панелей мощностью 1,3 МВт заняли поле, где ранее Картер выращивал соевые бобы и арахис. Об этом сообщили в пресс-службе "SolAmerica".

Новая ферма сможет обеспечивать электричеством более половины жителей города с населением 683 человека в течение 25 лет. Электричество будет распространяться через регионального поставщика электроэнергии Georgia Power. По данным The New York Times, семья Картера будет получать доход от проекта в размере $7000 в год.

Картер поддерживал солнечную энергетику еще в бытность президентом. 40 лет назад он установил солнечные панели на крыше Белого дома. Правда, его преемник - Рональд Рейган - панели демонтировал. "Боюсь, что Дональд Трамп, как в своё время Рональд Рейган, скажет, что мы можем спокойно прожить и без возобновляемых источников энергии. Но я надеюсь, что он этого не сделает", - сказал Картер. Однако на настоящий момент нынешний президент США лишь снял ограничения на добычу угля.

Как надеются эксперты и сам Картер, локальная инициатива станет примером для других аграрных районов США. "Энергетика не может быстро развиваться без поддержки федерального правительства, но каждый может начать что-то делать сам", - отметил председатель комиссии по коммунальному обслуживанию штата Джорджия (Georgia Public Service Commission) Стэн Уайз (Stan Wise).

По данным министерства энергетики США, солнечная энергетика способна обеспечить работой большее число американцев, чем традиционная. За 2015-2016 годы солнечная энергетика предоставила 374 тыс. рабочих мест, тогда как основанная на ископаемом топливе - чуть более 187 тыс. В сфере солнечной энергетики трудится наибольшая доля работников комплекса - 43%. За ним следует нефтяная, угольная и газовая - 22% от общего числа занятых в сфере электроэнергетики.

Материал предоставлен проектом "+1".

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