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Ученые: плохой воздух нарушает сон

Социальная ответственность
26 мая, 10:48 UTC+3

Наука находит все больше доказательств связи атмосферных загрязнений и проблем со сном

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Материал из 1 страницы
© Александр Зеликов/ТАСС

Наличие в воздухе диоксида азота и твердых частиц влияет на качество сна людей. Такие выводы содержатся в исследовании, представленном на ежегодной конференции Американского общества специалистов в области торакальной медицины (раздел, который занимается болезнями органов грудной клетки).

В документе собраны данные за пять лет о содержании двуокиси азота в шести городах США, затем они использовались для оценки уровня загрязнения в домах. Исследование, как сообщает Guardian, изучало эффективность сна.

"Ваш нос, ваши пазухи и задняя стенка горла могут быть раздражены загрязнителями, что может вызвать некоторые нарушения сна, а также проблемы с дыханием", - говорит автор исследования Марта Биллингс из Вашингтонского университета (University of Washington). По ее словам, загрязняющие вещества, попадающие в кровь, могут влиять на мозг и, следовательно, регулировать дыхание.

Исследователи получили данные из медицинских устройств, которые участники эксперимента носили на запястьях в течение семи дней подряд. Приспособления измеряли точное количество времени, которое человек проводил во сне. Получив результаты, команда ученых сгруппировала участников по эффективности сна. Чтобы сделать выводы, команда проанализировала следующие данные об участниках опытов: сколько им лет, курят ли они и есть ли у них синдром обструктивного апноэ сна (храп с периодическими остановками дыхания).

Исследователи пришли к выводу, что те, кто подвергался воздействию самых высоких уровней загрязнения воздуха в течение пяти лет, спал хуже всего. Высокий уровень содержания двуокиси азота увеличивал вероятность низкой эффективности сна почти на 60%, тогда как высокие уровни загрязнения воздуха твердыми частицами снижали эффективность сна почти на 50%.

Более высокий уровень загрязнения также был связан с тем, что подопытные не могли уснуть сразу после того, как легли в кровать.

При этом остается неясным, что именно влияет на сон участников - само загрязнение или некие факторы, которые связаны с загрязнением, например, индустриальный шум.

Эпидемиолог из Университета Макгилл (McGill University) в Канаде Скотт Вайхенталь (Scott Weichenthal), который не принимал участия в исследовании, заявил, что оно не доказывает, что именно загрязнение воздуха вызвало плохой сон. При этом медик добавил, что появляется все больше подтверждений того, что загрязнение воздуха воздействует на человеческий организм так, как люди и не подозревали.

"Предыдущие исследования показали связь между диоксидом азота и воздействием на различные физиологические и биохимические функции в организме, а также показателями госпитализации и смертности", - отметил профессор Бирмингемского университета (University of Birmingham) Рой Харрисон (Roy Harrison), добавив, что установление связи между загрязнением и сном не было неожиданным.

Материал предоставлен проектом "+1".

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