Наводнения могут стать обычным явлением на Гавайях

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Прибрежные наводнения, вызванные рекордными приливами, которые считаются симптомом глобального потепления, могут стать обычным явлением для американского штата Гавайи в течение ближайших десятилетий. Об этом со ссылкой на океанографа Гавайского университета Марка Меррифилда сообщает Reuters.
Прилив, который был зафиксирован на Гавайях в апреле, стал рекордным за последние 112 лет и привел к затоплению низменных прибрежных районов. Почти половина воды, пришедшей с апрельским приливом, стала следствием повышения уровня моря, утверждает Меррифилд.
Ученый прогнозирует аналогичные приливы 25-27 мая, а в течение лета они могут стать в два раза более сильными, причем вода может дойти до дорог и зданий вблизи берега. Вероятно, приливы произойдут 23-24 июня и 21-22 июля. Моделирование ситуации показывает, что аналогичные уровни воды будут фиксироваться четыре раза в год к 2030 году, 25 раз в год к 2050 году и потенциально в 100 или более раз в год к 2070 году.
К аналогичному выводу в своем исследовании пришел декан факультета океанологии, землеведения и технологий в Гавайском университете Чип Флетчер. По его словам, повышение уровня мирового океана приведет к масштабным наводнениям десятки раз в год к 2050 году, что может представлять еще более серьезную угрозу во время штормовых сезонов.
Меррифилд и Флетчер сошлись во мнении, что хотя повседневный риск от такого наводнения низок, долгосрочные риски существенны. "Наихудший сценарий - это тропический шторм, который вызывает оползни летом во время самых высоких приливов в году. То, что могло быть небольшим ущербом от шторма через 20-30 лет может нанести огромный урон", - подчеркивает Флетчер.
Повышение уровня моря уже привело к увеличению наводнений в прибрежных городах в США, таких как Норфолк (штат Виргиния) и Аннаполис (штат Мэриленд).
Тот факт, что повышение уровня моря вдвое увеличит частоту серьезных затоплений прибрежных районов в большинстве стран мира, доказали и ученые из Иллинойсского университета в Чикаго, пишет Guardian. При этом океанологи отметили тяжелые последствия для крупных городов, расположенных на береговых линиях.
Первыми, по их прогнозам, будут затронуты более низкие широты, в тропиках от Африки до Южной Америки и во всей Юго-Восточной Азии, с атлантическим побережьем Европы и западным побережьем США. Самыми уязвимыми будут крупные города в Бразилии и Кот-д'Ивуаре, а также небольшие острова Тихого океана, где число наводнений удвоится в течение десятилетия.
По мнению ученых, повышение уровня моря вряд ли приведет к затоплению, поскольку укрепления береговой линии спроектированы так, чтобы противостоять этому. Однако это явление ведет к более частым штормам и увеличению волн, которые в перспективе могут преодолеть укрепления.
Изменение климата приводит к тому, что уровень моря повышается примерно на 4 мм в год. Это происходит из-за таяния ледников и повышения температуры воды, которая вследствие этого расширяется. Эксперты заявляют, что эти явления будут продолжаться в течение многих лет из-за выброса углекислого газа в атмосферу.
Материал предоставлен проектом "+1".