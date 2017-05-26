Ученые разработали софт для отслеживания вымирающих видов

Исследователи из американского Университета Дьюка и компания-разработчик программного обеспечения SAS разработали программу ConservationFIT, которая может распознавать изображения следов животных, снятых обычными фотокамерами или с камерами смартфонов и беспилотников. Ожидается, что разработка поможет ученым отслеживать исчезающие виды. Об этом сообщает портал Phys.org.

Система была запущена 22 мая, в Международный день биологического разнообразия. Загрузить увиденные следы в приложение сможет любой желающий, даже если он не уверен в том, какой вид их оставил. Программное обеспечение может точно идентифицировать вид, пол и возраст животного, который оставил следы, и даже прокладывать путь, по которому оно двигалось.

"Это сложный инструмент в удобном для пользователя формате. Вы просто делаете снимок следов животных, загружаете его в систему - и ваши изображения готовы для анализа, идентификации и регистрации в нашей базе данных", - рассказала главный научный сотрудник SAS и преподаватель Университета Дьюка Зои Джуэлл (Zoe Jewell).

По словам ученого, достоверные данные о численности и распределении видов сложно собрать, однако они имеют фундаментальное значение для сохранения дикой природы. Особенно тяжело собирать данные для находящихся под угрозой исчезновения видов.

"Это позволяет нам следить за этими животными, не вторгаясь в их жизнь и не создавая для них риска травмы", - подчеркивает научный сотрудник SAS Скай Алибай (Sky Alibhai). Вместе с Джуэлл они учредили организацию WildTrack на базе SAS, которая разрабатывает технологии мониторинга дикой природы, не предполагающие повреждающего вмешательства. ConservationFIt является новейшим проектом WildTrack.

Создатели предполагают, что ConservationFIT позволит приобщить к процессу наблюдения за животными миллионы людей по всему миру. Пользователи смогут получать изображения и информацию об интересующих их видах, а также сравнивать изображения и данные, которые они загрузили, с изображениями, загруженными другими.

В первую очередь команда ConservationFIT сконцентрирует свои усилия по идентификации и составлению карт распространения на три крупных исчезающих вида из семейства кошачьих: ягуаров в Америке, снежных барсов в Азии и гепардов в Африке и на Ближнем Востоке.

Дополнительные виды и местоположения будут добавлены к базе ConservationFIT в будущем. Систему тестировали на поиске африканских львов, пум, гепардов, снежных барсов, тигров, гигантских панд, тапиров, красных волков, койотов и других животных.

Дроны успешно применяют и ученые в других странах. К примеру, профессор Университета Мердока в Австралии (Murdoch University in Australia) Кью Аманда Ходжсон (Cue Amanda Hodgson) использовала дроны для исследования водных млекопитающих: дюгоней и ламантин в заливе Шарк (Shark Bay). Дрон сделал 627 изображений дюгоней, на них ученые смогли идентифицировать ряд других морских животных, включая китов, дельфинов и черепах.

Позднее Ходжсон повторила эксперимент с горбатыми китами. Автор исследования уверена, что беспилотники обладают высоким потенциалом, когда дело доходит до морских исследований, так как дроны являются безопасными и для людей, и для животных.

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