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Напечатанные на 3D-принтере яичники позволяют бесплодным мышам рожать

Социальная ответственность
26 мая, 16:53 UTC+3

Ученые планируют в будущем тестировать биопротез яичников на людях

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Материал из 1 страницы
© Сергей Савостьянов/ТАСС

Напечатанный на 3D-принтере биопротез яичников удалось успешно испытать на бесплодной мыши, которая забеременела и принесла потомство. Искусственные яичники представляют из себя пористые трехмерные каркасы органа, изготовленные из желатиновых "чернил" и наполненные фолликулами - компонентами яичника, содержащими жидкость с незрелыми яйцеклетками. Об открытии американских ученых пишет Guardian, работа опубликована в журнале Nature Communications.

В качестве матрицы для печати ученые использовали гель на основе микрочастиц желатина. Тесты проводились на мышах, у которых один яичник предварительно удаляли. После операции ученые фиксировали, что имплантаты адаптировались к системе кровоснабжения в течение недели и начинали вырабатывать яйцеклетки естественным путем через поры в желатиновой структуре.

Из семи мышей, которые спарились после получения искусственных яичников, трое родили потомство. Новорожденных мышей кормили материнским молоком, впоследствии они тоже могли иметь потомство. Ученые делали искусственные яичники для мышей и раньше, но это первый случай, когда ученые использовали трехмерную печать.

Пока неясно, подойдет ли такой протез человеку, так как женские фолликулы намного больше и растут быстрее.

"Целью проекта является восстановление фертильности и эндокринного здоровья молодых пациенток, больных раком, которые были стерилизованы во время лечения рака яичников", - заявила в интервью профессор Северо-Западного университета в Чикаго Тереза Вудруф.

Репродуктивные системы женщин из-за химиотерапии и высоких доз облучения либо разрушаются полностью, либо функционируют с гормональным дисбалансом, что требует регулярного приема гормональных препаратов. Врачи уже добились определенных успехов в восстановлении фертильности. При этом исследователи признали, что требуется много работы для оценки воздействия такого способа на женщин.

Достижения в трехмерной печати уже трансформировали некоторые области медицины. В США научились печатать аналоги коронарных и бедренных сосудов, сердце и другие органы на обычном 3D-принтере. Исследование было опубликовано в журнале Science Advances.

Этот метод, аналогично работе с искусственными яичниками, заключается в печати органов из вещества на основе микрочастиц желатина. Такая технология печати биологических структур примерно в 100 дешевле, чем использование специальных 3D-принтеров для печати органов.

Материал предоставлен проектом "+1".

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