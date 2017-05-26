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Чистая энергетика за 4 года привлекла более 4 млн работников

Социальная ответственность
26 мая, 17:00 UTC+3

Рост числа занятых в отрасли произошел благодаря увеличению инвестиций

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Материал из 1 страницы
Крупнейший источник гидроэлектроэнергии в Онтарио

Крупнейший источник гидроэлектроэнергии в Онтарио

© Wikipedia/Ontario Power Generation

В секторе возобновляемых источников энергии в 2016 году было занято 9,8 млн человек по всему миру. Эксперты отметили значительный рост по сравнению с 2012 годом. Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA). 
 
К такому выводу агентство пришло в своем ежегодном обзоре рынка. Пятью годами ранее, когда IRENA впервые изучала занятость в отрасли, в ней работали 5,7 млн человек. По словам гендиректора организации Аднана Зе Амина, росту инвестиций и занятости в секторе возобновляемых источников энергии способствовали сокращение издержек и стимулирующая политика.

По оценке эксперта, за последние четыре года количество рабочих мест в солнечной и ветряной электроэнергетике увеличилось более чем в два раза. 
 
По прогнозам IRENA, к 2030 году число людей, работающих в секторе возобновляемых источников энергии, может достичь 24 млн человек. Это компенсирует потери рабочих мест в сфере ископаемого топлива, и сектор станет основным экономическим драйвером во всем мире.

Число занятых в секторе "за исключением крупных гидроэлектростанций" составляет 8,3 млн человек. С учетом проектов в области гидроэнергетики, общее число рабочих мест в секторе возобновляемых источников энергии в мире составляет 9,8 млн человек.

Наибольшее число рабочих мест приходится на Бразилию, Китай, Германию, Индию, Японию и США. Гендиректор IRENA отметил, что 62% работников сектора находятся в Азии, в частности активный рост зафиксирован в Малайзии и Таиланде.

Как сообщает GreenTech Media со ссылкой на данные Института мировых ресурсов (WRI), коммунальные предприятия в США начали отказываться от традиционных источников электроснабжения, чтобы предложить клиентам доступ к проектам возобновляемой энергетики. Исследование учитывает данные за последние четыре года.

Представитель сервиса по подбору сотрудников и поиску работы SuperJob Сергей Денисенко отметил, что в России вакансии в сфере возобновляемых источников энергии в основном находятся в закрытом доступе. "Работодатели пока предпочитают искать сотрудников среди выпускников профильных вузов и в научно-исследовательских институтах", - рассказал специалист.

Тем не менее сейчас на портале размещены две актуальные вакансии в данной сфере: специалистов ищут в Краснодаре и в технопарке Сколково в Москве.

Материал предоставлен проектом "+1".

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