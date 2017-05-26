Проекты российских компаний награждены премией "Благое дело"

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Накануне всероссийского Дня предпринимательства три крупных бизнес-объединения - "Деловая Россия", "Опора России" и Российский союз промышленников и предпринимателей - наградили 25 мая в Москве лауреатов премии "Благое дело-2017", которая с 2011 года отмечает достижения предпринимателей и компаний в сфере корпоративной социальной и экологической ответственности.
Цель конкурса - популяризовать идеи социально-ответственного предпринимательства и лучшие практики российских компаний, среди которых оказались не только крупные, но также средние и малые предприятия, строящие свой бизнес вокруг выполнения социальных задач - как, например, "Чистое дело", Cocco Bello и Impact Hub Moscow.
На церемонии награждения Сергей Голубев, руководитель Комиссии по социальному предпринимательству "Опоры России", отметил, что социально ответственный бизнес - это не только благотворительность. "Это и проекты в области защиты окружающей среды, программы взаимодействия с местными сообществами в регионах присутствия, ведение бизнеса на принципах открытости и постоянного диалога с потребителями, а также программы развития человеческого потенциала".
Претендентов на соискание премии выдвигали члены экспертного совета от всех трех предпринимательских объединений. Каждый эксперт мог номинировать проект в соответствии со следующими критериями: успешная работа не менее трех лет, широкая известность в экспертном сообществе и продвижение уникального опыта КСО, вовлечение в достижение своих целей других организации и сообщества, инновационная составляющая, и проект должен быть частью корпоративной культуры компании. Победителей определили по результатам закрытого голосования экспертного совета.
Лауреатом номинации "Совместное созидание" стал совместный проект марки "Lipton" (Unilever) и компании "Cocco Bello" "Лето в чашке" - продажа деревянных ложек с карамелью из меда и ягод, изготовленных уральскими бабушками.
Два победителя выбраны в номинации "Ответственное взаимодействие с поставщиками". Это проект "Программа развития поставщиков" компании "Сахалин Энерджи" и проект "Ступени" компании "Газпром нефть".
Лучшим в номинации "Зеленая экономика. Крупный бизнес" признан проект "Новое производство - чистые реки", который реализует "ЕвроХим".
В номинации "Зеленая экономика. Средний бизнес" эксперты выбрали проект "Лесопитомник "Дедовичи" компании "GS Group".
В номинации "Зеленая экономика. Малый бизнес" обладателем премии стал проект "Раздельный сбор пластика в Долгопрудном" компании "Чистое дело".
В номинации "Создание инфраструктуры КСО для межсекторного партнерства. Столичный регион" эксперты присудили первое место центру "Благоcфера".
Победителем номинации "Создание инфраструктуры КСО для межсекторного партнерства. Региональный аспект" стал проект "Центр инноваций в социальной сфере" компании "Русал".
В номинации "Создание инфраструктуры КСО для развития межсекторного партнерства. Международный аспект" победителем стала ассоциация Impact Hub Moscow.
Лучшей в номинации "Инициативы в вопросах устойчивого развития территории. Региональный аспект" признана программа комплексного развития города Новотроицка, которую проводит компания "Металлоинвест".
В номинации "Инициативы в вопросах устойчивого развития территории. Работа с молодежью, профориентация, образование" победителем стал профориентационный проект "Дети - наше будущее" компании "Инфолинк".
В номинации "Общественное признание. Премия премий" награждена компания "Северсталь" с проектом "Агентство городского развития", способствующим развитию малого и среднего бизнеса в городе Череповце.
"Лицом корпоративной социальной ответственности" по итогам голосования признана Елена Феоктистова, управляющий директор по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству РСПП.
В номинации "Дебют в партнерстве по продвижению КСО в медийном пространстве" награжден совместный проект ООО "Один за всех", информационного агентства ТАСС и медиахолдинга РБК - "+1".
В специальной номинации экспертного совета "За поддержку социальных предпринимателей" было решено отметить заслуги компании "Лукойл", фонда "Наше будущее" и торгового дома "Больше, чем покупка!".
Обладателем премии в специальной номинации экспертного совета "За социально значимую инициативу" стал проект "Пожарный мониторинг", осуществляемый компанией "АРГУС-СПЕКТР".
Подводя итоги конкурса, организаторы и эксперты подчеркнули важность отраслевого, корпоративного и межсекторного сотрудничества в деле развития общества и защиты окружающей среды.
"Сегодня сильный бизнес - не только тот, который может добиться хороших экономических показателей. Это обязательно бизнес, который соблюдает баланс экономических, экологических, социальных и общественных интересов, - сказала Феоктистова. - На мой взгляд, именно партнерство является главным двигателем прогресса, поскольку совместные усилия позволяют добиться гораздо большего эффекта в любом деле, без траты силы на борьбу".
Материал предоставлен проектом "+1".