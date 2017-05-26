Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В​ ​июне​ ​Госдума​ ​рассмотрит​ ​законопроект​ ​об​ ​обращении​ ​с​ ​животными

Социальная ответственность
26 мая, 19:04 UTC+3

Рабочей​ ​группе​ ​предстоит​ ​доработать​ ​ряд​ ​норм,​ ​в​ ​частности,​ ​наказаний​ ​за выкладывание​ ​жестокого​ ​видео​ ​в​ ​сеть

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Рixabay/amayaeguizabal

Госдума​ ​в пятницу перенесла​ ​на​ ​июнь​ ​2017​ ​года​ ​рассмотрение​ ​законопроекта​ "Об ответственном​ ​обращении​ ​с​ ​животными".​ ​Об​ ​этом​ ​​заявил​​ ​на​ ​заседании​ ​​первый заместитель​ ​председателя Госдумы​ ​Александр​ ​Жуков.​​ ​Первое​ ​чтение​ ​законопроекта проходило​​ ​более​ ​шести​ ​лет​ ​назад​ ​-​ ​в​ ​2011​ ​году,​ ​а​ ​внесен​ ​он​ ​был​ ​в​ ​2010​ ​году​ ​членами партии "Единая Россия".​ ​​​На​ ​26​ ​мая​ ​2017​ ​года​ ​было​ ​намечено​ ​второе​ ​чтение​ ​законопроекта.

О​ ​том,​ ​что​ ​Госдума​ ​перейдет​ ​к​ ​оперативной​ ​работе​ ​по​ ​законопроекту,​ ​в​ ​декабре​ ​2016 года​ ​​сообщила​​ ​ТАСС​ ​председатель​ ​профильного​ ​комитета​ ​нижней​ ​палаты​ ​по​ ​экологии и ​охране​ ​окружающей​ ​среды,​ ​сопредседатель​ ​центрального​ ​штаба​ ​Общероссийского народного​ ​фронта​ ​Ольга​ ​Тимофеева.​ ​Она​ ​подчеркнула,​ ​что​ ​работа​ ​над​ ​документом является​ ​"приоритетом". 

По​ ​словам​ ​Тимофеевой,​ ​за​ ​шесть​ ​лет,​ ​которые​ ​прошли​ ​с​ ​рассмотрения​ ​законопроекта, многие​ ​нормы​ ​потеряли​ ​актуальность,​ ​поэтому​ ​его​ ​пришлось​ ​дорабатывать.​ ​Члены рабочей​ ​группы​ ​займутся​ ​доработкой​ ​экстренных​ ​направлений,​ ​таких​ ​как​ ​наказания​ ​за жестокое​ ​обращение​ ​с​ ​животными​ ​и​ ​за​ ​выкладывание​ ​в​ ​интернет​ ​видеоконтента.

Госдума​ ​приняла​ ​в​ ​первом​ ​чтении​ ​проект​ ​базового​ ​закона​ ​об​ ​ответственном обращении​ ​с​ ​животными​ ​в​ ​марте​ ​2011​ ​года.​ ​В​ ​первоначальной​ ​версии​ ​выделяются несколько​ ​категорий​ ​животных:​ ​домашние,​ ​служебные,​ ​животные,​ ​используемые​ ​в культурно-​зрелищных​ ​мероприятиях,​ ​синантропные​ ​(не​ ​одомашненные,​ ​но​ ​ведущие образ​ ​жизни,​ ​связанный​ ​с​ ​человеком​ ​и​ ​его​ ​жильем),​ ​животные-компаньоны.​

Согласно документу,​ ​для​ ​каждой​ ​категории​ ​запрещено​ ​любое​ ​причинение​ ​вреда​ ​(в​ ​том​ ​числе​ ​и при​ ​дрессировке),​ ​жестокое​ ​умерщвление,​ ​натравливание​ ​на​ ​других​ ​зверей​ ​и человека.​ ​Под​ ​запрет,​ ​вероятно,​ ​могут​ ​попасть​ ​собачьи​ ​бои,​ ​а​ ​также​ ​купирование​ ​ушей и​ ​хвостов​ ​животных​ ​без​ ​ветеринара​ ​и​ ​обезболивания.

​Наказуемой​ ​может​ ​стать​ ​и пропаганда​ ​насильственных​ ​действий​ ​над​ ​животными.​ ​Документ​ ​предписывает​ ​выгул собак​ ​в​ ​общественных​ ​местах​ ​в​ ​наморднике​ ​и​ ​с​ ​поводком.​ ​Исключение​ ​делается​ ​для щенков​ ​в​ ​возрасте​ ​до​ ​трех​ ​месяцев​ ​и​ ​декоративных​ ​собак​ ​ростом​ ​в​ ​холке​ ​до​ ​25​ ​см. 

Если​ ​закон​ ​будет​ ​строго​ ​исполняться,​ ​то​ ​он​ ​вполне​ ​защитит​ ​животных​ ​от​ ​жестокого обращения,​ ​полагает​ ​директор​ ​зоозащитного​ ​центра​ ​"Новый​ ​ковчег"​ ​Анна​ ​Могильнер. По​ ​ее​ ​словам,​ ​необходимо​ ​точно​ ​установить,​ ​что​ ​именно​ ​является​ ​"надлежащим содержанием",​ ​прописать​ ​необходимую​ ​площадь​ ​помещения,​ ​длительность​ ​выгула​ ​и прочие​ ​показатели.

​"Если​ ​в​ ​законе,​ ​который​ ​будет​ ​принят,​ ​останется​ ​все,​ ​что​ ​касается "потенциально​ ​опасных​ ​пород​ ​собак",​ ​это​ ​полная​ ​ерунда,​ ​-​ ​считает​ ​Могильнер.​ ​- Любая​ ​собака​ ​потенциально​ ​опасна,​ ​если​ ​не​ ​воспитана,​ ​даже​ ​йорк​ ​размером​ ​с половину​ ​кошки.​ ​Любой​ ​владелец​ ​любой​ ​собаки​ ​должен​ ​быть​ ​обязан​ ​проходить​ ​хотя бы​ ​самые​ ​краткие​ ​курсы​ ​по​ ​обращению​ ​с​ ​собакой.​ ​Мелкие​ ​собаки​ ​могут​ ​провоцировать крупных​ ​так,​ ​что​ ​никакая​ ​дрессировка​ ​не​ ​поможет". 

По​ ​словам​ ​Могильнер,​ ​не​ ​стоит​ ​запрещать​ ​"передержки",​ ​то​ ​есть​ ​приюты домашнего​ ​типа.​ ​"Передержки​ ​спасают​ ​тех​ ​животных,​ ​которые​ ​нуждаются​ ​в специальном​ ​уходе,​ ​разгружают​ приюты,​ ​социализируют​ ​дикарей.​ ​Им​ ​нужно​ ​придать официальный​ ​статус.​ ​Естественно,​ ​необходимо​ ​принять​ ​правила,​ ​регламентирующие количество​ ​животных​ ​на​ ​передержке​ ​и​ ​правила​ ​их​ ​содержания",​ ​-​ ​подчеркивает​ ​она.

Заместитель​ ​директора​ ​фонда​ ​помощи​ ​животным​ ​"Дарящие​ ​надежду"​ ​Светлана Сафонова​ ​полагает,​ ​что​ ​принятие​ ​закона​ ​в​ ​перспективе​ ​защитит​ ​животных.​ ​"Но,​ ​к сожалению,​ ​там​ ​нет​ ​ужесточения​ ​245​ ​статьи​ ​УК​ ​("Жестокое​ ​обращение​ ​с​ ​животными"). Как​ ​нам​ ​объяснили​ ​парламентарии,​ ​разработкой​ ​этой​ ​статьи​ ​они​ ​займутся​ ​сразу​ ​после принятия​ ​закона​ ​"Об ​ответственном​ ​обращении​ ​с​ ​животными".​ ​Мы​ ​будем​ ​ждать​ ​этого решения",​ ​-​ ​отметила​ ​Сафонова.​ ​Она​ ​также​ ​выразила​ ​надежду,​ ​что​ ​состоится​ ​запрет контактных​ ​зоопарков​ ​и​ ​будут​ ​приняты​ ​меры​ ​по​ ​закрытию​ ​притравочных​ ​станций. 
 
"Все​ ​эти​ ​годы​ ​тема​ ​защиты​ ​прав​ ​животных​ ​была​ ​одной​ ​из​ ​самых​ ​популярных​ ​на сайте Change.org.​ ​Петиции​ ​с​ ​требованием​ ​законодательно​ ​защитить​ ​права​ ​животных создают​ ​десятки​ ​авторов​ ​и​ ​подписывают​ ​сотни​ ​тысяч​ ​пользователей.​ ​На​ ​сегодняшний день​ ​почти​ ​2​ ​млн​ ​россиян​ ​участвуют​ ​в​ ​кампаниях,​ ​связанных​ ​с​ ​защитой​ ​животных",​ ​- рассказала​ ​"+1"​ ​пресс-секретарь​ ​Change.org​ ​Ксения​ ​Даниленко.  
 
Самым​ ​громким​ ​судебным​ ​процессом,​ ​связанным​ ​с​ ​жестоким​ ​обращением​ ​с животными,​ ​в​ ​2017​ ​году​ ​стало​ ​разбирательство​ ​в​ ​отношении​ ​жительниц​ ​Хабаровска. Их​ ​обвинили​ ​в​ ​жестоком​ ​обращении​ ​с​ ​животными,​ ​а​ ​также​ ​в​ ​разбое,​ ​возбуждении ненависти​ ​и​ ​оскорблении​ ​чувств​ ​верующих.​ ​Две​ ​фигурантки​ ​дела​ ​на​ ​момент совершения​ ​преступления​ ​были​ ​несовершеннолетними,​ ​процесс​ ​проводится​ ​в закрытом​ ​режиме.​ ​По​ ​версии​ ​следствия,​ ​две​ ​несовершеннолетние​ ​девушки​ ​летом​ ​2016 года​ ​систематически​ ​издевались​ ​над​ ​птицами,​ ​кошками​ ​и​ ​собаками.​ ​Среди​ ​них​ ​были как​ ​бездомные,​ ​так​ ​и​ ​взятые​ ​по​ ​объявлениям.​ ​Материалы​ ​о​ ​жестоком​ ​обращении​ ​с животными​ ​они​ ​размещали​ ​в​ ​интернете.  

Материал предоставлен проектом "+1".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Мы вышли из Райкина": жизнь и творчество артиста в воспоминаниях его коллег
Этому краю края не видно
Современное искусство на ярмарке в Париже
Инфографика
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Автомобили Tesla Motors
Фото
7
В заповеднике "Пасвик" открыли визит-центр
2
Более 100 тыс. пенсионеров освоили "Азбуку Интернета”
2
Названы самые экологичные российские офисы 2016 года
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия потребовала от Украины зарезервировать $325 млн в качестве процентов по долгу
2
Трамп рассматривает ужесточение санкций в отношении России
3
Мужчина обстрелял двух женщин с балкона дома на юго-востоке Москвы
4
Двух российских дипломатов вышлют из Эстонии
5
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
6
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
7
МРОТ к 2019 году уравняют с прожиточным минимумом в два этапа
Темы дня
Загрузка...
Реклама