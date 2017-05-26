В​ ​июне​ ​Госдума​ ​рассмотрит​ ​законопроект​ ​об​ ​обращении​ ​с​ ​животными

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Госдума в пятницу перенесла на июнь 2017 года рассмотрение законопроекта "Об ответственном обращении с животными". Об этом заявил на заседании первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков. Первое чтение законопроекта проходило более шести лет назад - в 2011 году, а внесен он был в 2010 году членами партии "Единая Россия". На 26 мая 2017 года было намечено второе чтение законопроекта.
О том, что Госдума перейдет к оперативной работе по законопроекту, в декабре 2016 года сообщила ТАСС председатель профильного комитета нижней палаты по экологии и охране окружающей среды, сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Ольга Тимофеева. Она подчеркнула, что работа над документом является "приоритетом".
По словам Тимофеевой, за шесть лет, которые прошли с рассмотрения законопроекта, многие нормы потеряли актуальность, поэтому его пришлось дорабатывать. Члены рабочей группы займутся доработкой экстренных направлений, таких как наказания за жестокое обращение с животными и за выкладывание в интернет видеоконтента.
Госдума приняла в первом чтении проект базового закона об ответственном обращении с животными в марте 2011 года. В первоначальной версии выделяются несколько категорий животных: домашние, служебные, животные, используемые в культурно-зрелищных мероприятиях, синантропные (не одомашненные, но ведущие образ жизни, связанный с человеком и его жильем), животные-компаньоны.
Согласно документу, для каждой категории запрещено любое причинение вреда (в том числе и при дрессировке), жестокое умерщвление, натравливание на других зверей и человека. Под запрет, вероятно, могут попасть собачьи бои, а также купирование ушей и хвостов животных без ветеринара и обезболивания.
Наказуемой может стать и пропаганда насильственных действий над животными. Документ предписывает выгул собак в общественных местах в наморднике и с поводком. Исключение делается для щенков в возрасте до трех месяцев и декоративных собак ростом в холке до 25 см.
Если закон будет строго исполняться, то он вполне защитит животных от жестокого обращения, полагает директор зоозащитного центра "Новый ковчег" Анна Могильнер. По ее словам, необходимо точно установить, что именно является "надлежащим содержанием", прописать необходимую площадь помещения, длительность выгула и прочие показатели.
"Если в законе, который будет принят, останется все, что касается "потенциально опасных пород собак", это полная ерунда, - считает Могильнер. - Любая собака потенциально опасна, если не воспитана, даже йорк размером с половину кошки. Любой владелец любой собаки должен быть обязан проходить хотя бы самые краткие курсы по обращению с собакой. Мелкие собаки могут провоцировать крупных так, что никакая дрессировка не поможет".
По словам Могильнер, не стоит запрещать "передержки", то есть приюты домашнего типа. "Передержки спасают тех животных, которые нуждаются в специальном уходе, разгружают приюты, социализируют дикарей. Им нужно придать официальный статус. Естественно, необходимо принять правила, регламентирующие количество животных на передержке и правила их содержания", - подчеркивает она.
Заместитель директора фонда помощи животным "Дарящие надежду" Светлана Сафонова полагает, что принятие закона в перспективе защитит животных. "Но, к сожалению, там нет ужесточения 245 статьи УК ("Жестокое обращение с животными"). Как нам объяснили парламентарии, разработкой этой статьи они займутся сразу после принятия закона "Об ответственном обращении с животными". Мы будем ждать этого решения", - отметила Сафонова. Она также выразила надежду, что состоится запрет контактных зоопарков и будут приняты меры по закрытию притравочных станций.
"Все эти годы тема защиты прав животных была одной из самых популярных на сайте Change.org. Петиции с требованием законодательно защитить права животных создают десятки авторов и подписывают сотни тысяч пользователей. На сегодняшний день почти 2 млн россиян участвуют в кампаниях, связанных с защитой животных", - рассказала "+1" пресс-секретарь Change.org Ксения Даниленко.
Самым громким судебным процессом, связанным с жестоким обращением с животными, в 2017 году стало разбирательство в отношении жительниц Хабаровска. Их обвинили в жестоком обращении с животными, а также в разбое, возбуждении ненависти и оскорблении чувств верующих. Две фигурантки дела на момент совершения преступления были несовершеннолетними, процесс проводится в закрытом режиме. По версии следствия, две несовершеннолетние девушки летом 2016 года систематически издевались над птицами, кошками и собаками. Среди них были как бездомные, так и взятые по объявлениям. Материалы о жестоком обращении с животными они размещали в интернете.
Материал предоставлен проектом "+1".