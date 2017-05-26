Мемориал пропавшим без вести детям появился в Москве

В выставочном комплексе ВДНХ в Москве открылась инсталляция, инициатором установки которой стал добровольческий поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт". Мемориал под названием "Мозаика" посвящен детям пропавшим без вести.

Памятник представляет собой карту России, собранную из небольших деталей. Часть этих деталей отсутствует - на их месте наклеены объявления о пропаже детей. Отсутствующие детали расположены в нижней части мемориала - на них можно прочитать истории от лица пропавших детей.

"Если случается трагедия и погибает ребенок, то его родные могут прийти на кладбище. У пропавших детей нет такой точки памяти, и мы захотели создать место, которое бы послужило этой точкой ", - объяснил глава "Лиза Алерт" Григорий Сергеев смысл инсталляции. Всего в России ежегодно пропадает около 120 тыс. человек, около четверти из них - дети.

Инсталляция располагается на площади за павильоном "Охрана природы". Помимо самого мемориала, посетители ВДНХ смогут увидеть фотовыставку, состоящую из серии фотографий, на которых запечатлена история поиска пропавшего ребенка. Дополняют инсталляцию две картины, на которых изображены сюжеты из детской сказки и потерявшаяся девочка.

Инсталляция приурочена к международному дню пропавших детей: во многих странах мира их вспоминают 25 мая, символом дня является голубая незабудка.

Поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" был образован в 2010 году, он состоит из добровольцев. Постоянные отряды работают в 39 регионах России, однако при необходимости поиски могут быть организованы и в областях, где постоянных поисковых отрядов пока еще нет. Также "Лиза Алерт" оказывает широкую информационную поддержку в случае пропажи людей по всей России.

В 2016 году в отряд поступило 6089 сообщений о пропаже людей, из них 1051 - это обращения о пропаже детей. 943 ребенка найдены живыми, 72 погибли и 45 не найдены до сих пор.

Один из ключевых инструментов поиска и работы отряда - это связь. "Почти во всех регионах есть мобильные телефоны, которые позволяют звонить как в этот регион, так и в соседние, что очень помогает поискам. Мы можем проводить операцию по поиску человека в Алтайском крае, а модерировать и информационно поддерживать ее будет человек из Брянска. Если бы такой возможности не было, у нас пропало бы очень много инструментов"- поделился с корреспондентом "+1" Григорий Сергеев, добавив, что поисковый отряд очень ценит помощь со стороны компании "Билайн".

У отряда существует собственная горячая линия, работу которой обеспечивает "Билайн". Сообщить о пропаже человека можно из любого региона России по номеру 8-800-700-54-52.

Материал предоставлен проектом "+1".