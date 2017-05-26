Шум угрожает природе США

Группа исследователей из Колорадского университета (Colorado State University) и федерального агентства Служба национальных парков США (National Park Service) установила, что звуки, которые производят автомобили, горнодобывающая и лесозаготовительная промышленности, в два раза громче природных звуков на 63% охраняемых территорий в США, и в десять раз громче, чем звуки в 21% таких районов. Ученые называют шумы новым видом загрязнения. Результаты исследования опубликованы в журнале Science. Об этом сообщает The Los Angeles Times.

Группа ученых под руководством акустического эколога из Колорадского университета Рейчел Бакстон изучила звуки в 492 национальных парках, природных памятниках и на других общественных территориях, собранные Службой национальных парков США за несколько десятилетий.

Среди исследуемых объектов оказались национальный парк "Олимпик", Рок-Крик парк и национальная аллея в Вашингтоне. Исследователи проанализировали миллионы часов записей и разделили звуки на виды в зависимости от источника: дорожные, бегущая вода, растения, люди.

На основе данных ученые составили две карты - одна показала уровни шума в "типичный летний день" в зеленых зонах, вторая - естественные условия в парках и лесах, без машин, людей и самолетов. Ученые наложили модели друг на друга и установили, насколько уровень антропогенных шумов превышает норму в разных частях США.



Шумы затрудняют восприятие естественных звуков, акцентируют внимание исследователи. Если в первозданных условиях человек мог услышать пение птиц за 100 метров, то в современных - только с 50 метров, пояснила Бакстон. Согласно результатам работы, десятикратное увеличение шума сокращает зону распространения природного звука на 90%.

"Мы провели интересное исследование, которое показывает, как важны природные звуки для человека", - рассказала Бакстон. По словам ученого, природные звуки поднимают настроение, помогают лучше запоминать информацию. "Они просто красивые", - добавила специалист.

Антропогенные шумы негативно сказываются на флоре и фауне. Многие хищники полагаются на слух во время охоты. Например, зимой лисицы отслеживают передвижения полевок под снегом по слабому писку. Некоторые совы определяют местоположение жертвы по звуку сердцебиения.

Травоядные животные также часто отвлекаются на новые звуки, теряют бдительность и чаще попадают в лапы хищников. Опасаясь странных звуков, животные покидают привычные зоны кормления. Шумная среда может отпугнуть грызунов и насекомых, которые рассеивают семена, в результате чего могут пострадать некоторые виды растений.

Ученые предлагают прокладывать в зеленых зонах высокотехнологичные "тихие дороги", чтобы свести к минимуму шум автомобиля, и устанавливать знаки, предлагающие посетителям сохранять тишину.

Последний способ используется в национальном заповеднике Мьюир Вудс, расположенном к северу от Сан-Франциско. Сотрудники объявили лесопарк тихой зоной и установили предупредительные знаки. Уровни шума в древних рощах секвойи сразу упали.

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