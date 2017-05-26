Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шум угрожает природе США

Социальная ответственность
26 мая, 20:47 UTC+3

Звуки машин, самолетов и промышленности мешают хищникам охотиться и могут стать причиной вымирания растений

Поделиться
Материал из 1 страницы
Национальный парк "Олимпик"

Национальный парк "Олимпик"

© Wikimedia/rachel_thecat

Группа исследователей из Колорадского университета (Colorado State University) и федерального агентства Служба национальных парков США (National Park Service) установила, что звуки, которые производят автомобили, горнодобывающая и лесозаготовительная промышленности, в два раза громче природных звуков на 63% охраняемых территорий в США, и в десять раз громче, чем звуки в 21% таких районов. Ученые называют шумы новым видом загрязнения. Результаты исследования опубликованы в журнале Science. Об этом сообщает The Los Angeles Times.

Группа ученых под руководством акустического эколога из Колорадского университета Рейчел Бакстон изучила звуки в 492 национальных парках, природных памятниках и на других общественных территориях, собранные Службой национальных парков США за несколько десятилетий.

Среди исследуемых объектов оказались национальный парк "Олимпик", Рок-Крик парк и национальная аллея в Вашингтоне. Исследователи проанализировали миллионы часов записей и разделили звуки на виды в зависимости от источника: дорожные, бегущая вода, растения, люди.

На основе данных ученые составили две карты - одна показала уровни шума в "типичный летний день" в зеленых зонах, вторая - естественные условия в парках и лесах, без машин, людей и самолетов. Ученые наложили модели друг на друга и установили, насколько уровень антропогенных шумов превышает норму в разных частях США.
 
Шумы затрудняют восприятие естественных звуков, акцентируют внимание исследователи. Если в первозданных условиях человек мог услышать пение птиц за 100 метров, то в современных - только с 50 метров, пояснила Бакстон. Согласно результатам работы, десятикратное увеличение шума сокращает зону распространения природного звука на 90%.

"Мы провели интересное исследование, которое показывает, как важны природные звуки для человека", - рассказала Бакстон. По словам ученого, природные звуки поднимают настроение, помогают лучше запоминать информацию. "Они просто красивые", - добавила специалист.

Антропогенные шумы негативно сказываются на флоре и фауне. Многие хищники полагаются на слух во время охоты. Например, зимой лисицы отслеживают передвижения полевок под снегом по слабому писку. Некоторые совы определяют местоположение жертвы по звуку сердцебиения.

Травоядные животные также часто отвлекаются на новые звуки, теряют бдительность и чаще попадают в лапы хищников. Опасаясь странных звуков, животные покидают привычные зоны кормления. Шумная среда может отпугнуть грызунов и насекомых, которые рассеивают семена, в результате чего могут пострадать некоторые виды растений.

Ученые предлагают прокладывать в зеленых зонах высокотехнологичные "тихие дороги", чтобы свести к минимуму шум автомобиля, и устанавливать знаки, предлагающие посетителям сохранять тишину.

Последний способ используется в национальном заповеднике Мьюир Вудс, расположенном к северу от Сан-Франциско. Сотрудники объявили лесопарк тихой зоной и установили предупредительные знаки. Уровни шума в древних рощах секвойи сразу упали.

 

Материал предоставлен проектом "+1".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Мы вышли из Райкина": жизнь и творчество артиста в воспоминаниях его коллег
Этому краю края не видно
Современное искусство на ярмарке в Париже
Инфографика
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Автомобили Tesla Motors
Фото
7
В заповеднике "Пасвик" открыли визит-центр
2
Более 100 тыс. пенсионеров освоили "Азбуку Интернета”
2
Названы самые экологичные российские офисы 2016 года
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп рассматривает ужесточение санкций в отношении России
2
Россия потребовала от Украины зарезервировать $325 млн в качестве процентов по долгу
3
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
4
Двух российских дипломатов вышлют из Эстонии
5
Космические технологии позволили "увидеть" уникальный прижизненный портрет Ивана Грозного
6
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
7
CNN: Коми знал, что в расследовании по "делу Клинтон" имелась ложная улика
Темы дня
Загрузка...
Реклама