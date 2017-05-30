В российских супермаркетах соберут продовольствие для малоимущих

С 1 по 3 июня малоимущие семьи из Москвы и Московской области получат бесплатные продуктовые наборы в рамках акции "Корзина доброты" Фонда продовольствия "Русь" и сети супермаркетов X5 Retail Group. В эти дни волонтеры фонда будут собирать нескоропортящиеся товары в пяти магазинах сети "Пятерочка". В качестве пожертвований от покупателей будут принимать крупы, каши, подсолнечное масло, печенье, конфеты, консервы и чай. Об этом "+1" сообщили в пресс-службе фонда.

"Мы понимаем, что семьям непросто обеспечивать детей всем необходимым, среди наших подопечных есть те, кто лишился работы или кормильца. Поддержать их в трудную минуту - очень просто и совсем недорого, - заявила "+1" руководитель фонда Виктория Крисько. - Пачка гречки или упаковка чая - из таких маленьких пожертвований складываются наши большие "Корзины доброты".

Кроме Москвы пожертвовать продукты можно будет также в Казани, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Ижевске, Сочи, Ставрополе, Пензе, Обнинске. Все адреса указаны на сайте фонда.

Фонд продовольствия "Русь" - это первый в России "банк еды", который распределяет еду среди социально незащищенных граждан. Фонд существует с 2012 года. Кроме акций фонд занимается распределением излишков продукции, которая уже точно не будет продана магазинами и предприятиями общественного питания. Речь идет о хороших продуктах с соблюдением сроков годности.

Фонд оперативно забирает продукты со складов производителей и привозит в пункты выдачи, где их могут забрать нуждающиеся семьи.

Распределение помощи фонд организует через социальные службы и приходы Русской православной церкви и частные некоммерческие организации. Ежегодно помощь от фонда получают 30 тыс. нуждающихся по России.

В Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) подсчитали, что, если бы во всем мире спасали 25% пищевых отходов, более 800 млн голодающих в мире могли бы получить еду. В FAO сообщают, что из 1,3 млрд тонн производимой ежегодно пищи около трети не съедается. Часть ее портится во время сбора урожая и транспортировки, остальное просто выбрасывается.

В России, по данным Росстата, выбрасывается от 20 до 25% купленной еды. Экономические потери от этого составляют примерно $680 млрд в развитых странах и $310 млрд в развивающихся.

Согласно докладу, опубликованному Гарвардской школой права, США ежегодно тратят $218 млрд на выращивание, обработку, доставку и продажу продуктов, которые никогда не будут съедены. Около 40% продуктов питания, произведенных в США, выбрасывается.

Правительственные учреждения, в том числе министерство сельского хозяйства США и Агентство по охране окружающей среды США, в 2015 году объявили о национальной цели сократить количество пищевых отходов к 2030 году на 50%.

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