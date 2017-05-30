Ученые придумали эффективный способ переработки биомассы

Исследователи из Висконсинского университета в Мадисоне (University of Wisconsin-Madison) предложили способ усовершенствовать технологию превращения несъедобной биомассы в химикаты и топливо, которые традиционно производят из нефтепродуктов. Об исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, пишет портал Phys.org.

Чтобы повысить эффективность использования трех компонентов, из которых состоит биомасса (целлюлозы, гемицеллюлозы и лигнина), химики применили гамма-валеролактон - растворитель, который получают из растительного материала. Ученые отмечают, что этот растворитель особенно эффективен в разделении биомассы на фракции, и позволяет максимально сократить количество отходов при переработке биоматериала.

Кроме того, 99% растворителя можно повторно использовать в замкнутом цикле производства. До сих пор потери растворителя были главным препятствием для того, чтобы процесс переработки биомассы стал экономически выгодным. Исследователи успешно опробовали вещество на кормовой кукурузе, березе, тополе, хвойных деревьях и еще 30 видах биомассы.

Авторы исследования отмечают, что биомасса уступает ископаемому топливу в привлечении коммерческого интереса, так как технологии производства традиционного топлива развивались в течение десятилетий. Выравнивание экономического интереса может обеспечить новая технология, позволяющая получать в три раза больше ценных продуктов из биомассы за один раз. По подсчетам ученых, технология также позволит увеличить возврат инвестиций в три раза.

"Когда технология является новой и рискованной, доказать ее экономический потенциал и возможности для прибыли крайне важно для привлечения инвесторов", - заявил один из авторов исследования Дэвид Мартин Алонсо (David Martin Alonso).

Новая технология может принести пользу сразу нескольким сферам промышленности. К примеру, целлюлозно-бумажные комбинаты смогут превращать две неиспользуемые сейчас части биомассы - гемицеллюлозу и лигнин - в коммерческие продукты, а также делать бумагу из целлюлозы.

Производители автомобилей смогут превращать лигнин растительного происхождения в углеродные губки и углеволокно, избегая запаха серы. Из лигнина также могут делать аноды для батареек или с его помощью получать фарфор из гемицеллюлозы.

В опубликованном в 2016 году докладе "Новый подход к транспорту 2020-2030" лектор Стэнфордского университета и предприниматель из Силиконовой долины Тони Себа (Tony Seba) пришел к выводу, что бензиновые и дизельные автомобили, автобусы и грузовики полностью исчезнут в течение восьми лет.

По его оценке, это произойдет из-за того, что развитие технологий подтолкнет общество к использованию более совершенных и экологичных источников энергии. Переход на новые виды топлива повлечет за собой спад экономик многих стран мира, зависимых от топлива, в том числе России.

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