Доктор Том Катена за работу в Южном Судане получил премию "Аврора"

Врач Том Катена, работающий в Нубийских горах в Южном Судане, стал лауреатом гуманитарной премии "Аврора". Об этом "+1" сообщили в пресс-службе премии.

Катена был одним из номинантов в прошлом году, однако не смог присутствовать на награждении в Ереване (Армения) из-за того, что не мог покинуть больницу. Госпиталь Mother of Mercy в регионе - единственный на более чем 750 тыс. местных жителей, а американец Том Катена - единственный профессиональный врач в регионе.

Лауреат получил грант на $100 тыс. и $1 млн - деньги, которые врач должен был распределить между несколькими организациями. Стало известно, что доктор разделил награду между Фондом "Африканская медицинская миссия" (AMHF, США), Aktion Canchanabury (Германия) и Советом католической медицинской миссии (CMMB, США).

"Мы все перфекционисты. Но люди, которых травмировали веками - им не нужен перфекционизм, они не ждут от нас чудес. То, что им нужно - чтобы кто-то сидел там с ними и облегчал их страдания. Если вы смогли это сделать, вы помогли всем", - заявил лауреат на церемонии вручения премии.

Катена проводит более тысячи операций в год и принимает около полумиллиона человек. Он родился в Амстердаме (США), где изучал медицину. После аспирантуры он поехал на двухгодичную стажировку в Кению, а в 2007 году согласился работать врачом в католической благотворительной организации Mother of Mercy в Судане.

Организация взяла на себя обеспечение больницы в Нубийских горах за счет частных пожертвований. Врачи должны были лечить всех нуждающихся независимо от их религии и бесплатно. В 2011 году, после получения Южным Суданом независимости, в регионе начались сражения и продолжилась гражданская война. Тогда коллеги Катены по больнице уехали.

Финалистами премии в области гуманизма "Аврора" было пятеро общественных деятелей. Это защитница прав женщин Фартун Адан из Сомали, пропагандист грамотности из Афганистана Джамиля Афгани, стоматолог полевого госпиталя Мохамед Дарвиш из Сирии и хирург-гинеколог Денис Муквеге из Конго. Их выбрали из более чем 550 заявок "за мужество, решимость и деятельность, позволившие им внести исключительный вклад в дело спасения человеческих жизней и продвижения идей гуманизма".

Лауреатами премии могут стать те, кто в критических ситуациях спасал людей, рискуя своим здоровьем, свободой, репутацией или средствами к существованию, рассказали "+1" в оргкомитете премии. Помимо церемонии вручения премии команда проводит и другие мероприятия, направленные на распространение идей благотворительности.

"Мы проводим двухдневную конференцию "Диалоги Аврора", где обсуждаются глобальные гуманитарные вызовы, - рассказала "+1" представитель оргкомитета Диана Бадеян. - В частности, в этом году выступал Пол Полман, глобальный CEO Unilever. В этом году мы провели много мероприятий в различных университетах, например, в Американском армянском университете состоялась встреча с финалистами премии, а в Российско-армянском - лекция Константина Хабенского, который возглавляет фонд помощи детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями мозга".

В рамках премии был представлен гуманитарный индекс "Аврора", для его подготовки были опрошены более 6000 человек из 12 стран (в том числе России). Рейтинг демонстрирует отношение людей по всему миру к гуманитарным проблемам, эффективности гуманитарного вмешательства и факторам, которые побуждают одних не оставаться равнодушными к страданиями других.

Результаты показали, что в целом молодые люди более уверены в своей способности изменить ситуацию к лучшему: 68% опрошенных в возрасте от 18 до 34 лет согласны, что беженцы заслуживают помощи, и 47% респондентов хотят оказать им эту помощь. Респонденты в возрасте от 18 до 34 лет выразили наибольшую готовность внести свой вклад в решение проблемы беженцев в течение ближайшего года.

Материал предоставлен проектом "+1".