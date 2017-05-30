В Китае построили самую большую плавучую солнечную станцию

Китайская фирма Sungrow, производящая фотоэлектрические панели, объявила о вводе в эксплуатацию самой большой в мире плавучей солнечной станции. Установку мощностью 40 МВт построили в городе Хуайнань, известного как центр угледобычи в стране. Станцию уже успешно интегрировали в энергосеть города. Об этом сообщает портал Daily Commercial News.

Электростанция расположена в заброшенной шахтерской зоне, которая была затоплена из-за сильных дождей. Глубина воды там составляет от четырех до десяти метров. Вода минерализована, что делает ее бесполезной для других целей.

"Станция не только извлекает максимальную пользу из этой территории, уменьшает потребность в землях и улучшает выработку электроэнергии из-за охлаждающего эффекта водной поверхности", - цитирует Daily Commercial News неназванного представителя местной администрации.

Sungrow является одним из крупнейших в мире производителей солнечных панелей. Их установки выработали более чем 31 ГВт энергии в мире по состоянию на декабрь 2016 года. Конструкция новой электростанции, устроенной по типу блоков-контейнеров, обеспечивает более низкие транспортные расходы по сравнению с предыдущими модификациями. Ее блоки могут стабильно работать даже в среде с высокой влажностью и солевым туманом, который обычно приводит к коррозии.

Также 26 мая стало известно о строительстве в Абу-Даби (ОАЭ) самой большой в мире независимой солнечной электростанции. Ее стоимость оценивается в более чем $870 млн. Она будет называться "Нур Абу-Даби" ("Свет Абу-Даби"). Об этом заявил советник по национальной безопасности и заместитель председателя исполнительного совета Абу-Даби шейх Хазза бен Заед Аль Нахайян.

По его словам, проект реализован в соответствии с планами ОАЭ диверсифицировать экономику и предоставить доступ к альтернативным источникам энергии по конкурентоспособным ценам. По мощности электростанция будет в два раза превышать мощность находящейся в Калифорнии станции Desert Sunlight на 550 МВт, которая ранее считалась крупнейшей в мире солнечной электростанцией.

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